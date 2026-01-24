Il crollo di Intel in borsa: oltre 30 miliardi di dollari svaniti in un colpo solo

Negli ultimi giorni, le azioni di Intel hanno registrato un significativo calo, scendendo del 12% nel dopoborsa a New York.

La capitalizzazione di mercato dell’azienda ha subito una perdita superiore a 30 miliardi di dollari. Questo drastico abbassamento è attribuibile a difficoltà nell’approvvigionamento dei chip, in particolare per i data center che supportano l’intelligenza artificiale, un settore in forte espansione.

Le aspettative disattese degli investitori

Fino a poco tempo fa, Intel sembrava pronta a capitalizzare il boom dell’intelligenza artificiale, un’opportunità che ha portato aziende concorrenti come Nvidia a dominare il mercato. Tuttavia, la realtà ha preso una piega negativa, lasciando gli investitori delusi. Nonostante gli investimenti significativi da parte del governo statunitense e di altre aziende come SoftBank, Intel non è riuscita a mantenere il passo con la crescente domanda di chip per server. Questa difficoltà nell’approvvigionamento ha messo in evidenza le vulnerabilità dell’azienda, specialmente in un contesto in cui i data center, che supportano l’intelligenza artificiale, richiedono soluzioni sempre più performanti.

Le difficoltà produttive di Intel

Secondo gli analisti di TD Cowen, il rally iniziale del titolo Intel si è fondato su aspettative piuttosto che su basi solide. Nonostante l’azienda operi attualmente a pieno regime, i vincoli di produzione ostacolano la sua capacità di soddisfare la domanda. Le rassicurazioni del direttore finanziario, David Zinsner, riguardo a un miglioramento dell’offerta nel secondo trimestre non hanno placato le preoccupazioni degli investitori.

Le previsioni economiche in calo

Le ultime previsioni di utili e ricavi trimestrali si sono rivelate inferiori alle aspettative, amplificando la crisi finanziaria. Le difficoltà di Intel sono ulteriormente aggravate da un ritardo nel passaggio a nuovi tipi di chip, il che ha rallentato la produzione di processori per data center, sempre più richiesti. Questo scenario ha comportato una brusca perdita di capitalizzazione di mercato.

Il mercato dei PC e le sfide della memoria

Un altro aspetto critico è rappresentato dalla carenza globale di memoria, che incide negativamente sulla domanda di personal computer. I nuovi chip Panther Lake di Intel, progettati per rivitalizzare la propria presenza nel mercato dei PC, non riescono a incassare la ripresa desiderata, soprattutto a causa della concorrenza di AMD.

La strategia futura di Intel

In questo contesto, gli investitori osservano con attenzione le manovre di Lip-Bu Tan, amministratore delegato di Intel, che si sta concentrando sulla riduzione dei costi e sulla ristrutturazione della produzione. La prospettiva di nuovi clienti, che in precedenza aveva alimentato il rally del titolo, si è rivelata meno promettente del previsto. Durante una conferenza con gli analisti, Tan ha rivelato che alcuni clienti sono ancora in fase di valutazione, senza aver effettuato nuovi ordini.

Attualmente, la situazione di Intel si presenta complessa e richiede una strategia ben definita per affrontare le sfide del mercato. Le recenti perdite in borsa segnalano un campanello d’allarme per l’azienda, che deve trovare un modo per riprendersi e riconquistare la fiducia degli investitori. È fondamentale che Intel si concentri su innovazioni e miglioramenti operativi per restare competitiva in un settore in continua evoluzione.