Il capo del Consiglio economico della Casa Bianca respinge un aumento di 50 punti base al tasso Fed, nonostante i dati PCE sopra il target.

Il 11 ottobre il mercato ha assistito a una nuova ondata di dibattito sulla politica monetaria statunitense. I recenti dati sull’inflazione hanno riacceso le discussioni sul possibile adeguamento del tasso dei Fed funds nella prossima riunione della Federal Reserve. In questo contesto, Christopher Phelan, presidente del White House Council of Economic Advisers e ex consigliere della Federal Reserve di Minneapolis, ha pronunciato una dichiarazione che ha subito attirato l’attenzione di operatori e analisti.

Dichiarazioni di Christopher Phelan sul rialzo di 50 punti base

Phelan ha dichiarato in un’intervista che “non esiste alcun caso per un aumento di mezzo punto percentuale a dicembre”. Il consigliere ha poi aggiunto, citando una metafora della Guerra d’Indipendenza: “I’ve always followed the Revolutionary War doctrine of don’t shoot until you see the whites in their eyes”. Proseguendo, ha affermato che i “whites in their eyes” per un incremento di 50 punti base non sono ancora presenti, suggerendo che le condizioni attuali non giustificano un intervento più aggressivo da parte della Fed.

Nowcast del deflatore PCE: dati più recenti

Parallelamente alle parole di Phelan, il Cleveland Federal Reserve ha pubblicato i propri nowcast sul deflatore PCE al 11 ottobre. L’inflazione annua misurata dal PCE è stata aggiornata dal 3,77 % al 3,81 %, mentre il core PCE è passato dal 3,20 % al 3,21 %. Entrambi i valori si attestano al di sopra dell’obiettivo fissato al 2 % della Banca centrale. Le stime sono state elaborate dal BEA e rappresentano la prima indicazione che l’inflazione rimane resiliente, ma non ancora sufficientemente alta da spingere la Fed a un aumento di 0,50 %.

Reazioni dei mercati finanziari

Le borse hanno risposto con cautela all’intervento di Phelan. I futures sui tassi sono rimasti relativamente stabili, segnalando che gli operatori hanno già incorporato una parte delle aspettative di aumento. Tuttavia, il prezzo dei Treasury a breve termine ha mostrato un leggero rialzo, riflettendo una moderata incertezza sulla decisione della Fed. L’indice dei futures sul Fed funds ha oscillato intorno a 4,5 %, indicando che la maggior parte del mercato non prevede ancora un picco di 0,5 % nella prossima riunione.

Implicazioni per la politica monetaria futura

Se le parole di Phelan dovessero tradursi in una linea guida per la Casa Bianca, è probabile che l’amministrazione continui a spingere per una politica più prudente, evitando un rialzo rapido del tasso dei Fed funds. La discrepanza tra i dati PCE, ancora sopra il target, e la reticenza a intervenire potrebbe alimentare un dibattito interno tra il Tesoro e la Fed. In attesa della prossima decisione della Federal Reserve, gli osservatori rimangono vigili, poiché anche un piccolo aggiustamento di 25 punti base potrebbe cambiare l’orientamento dei mercati a livello globale.