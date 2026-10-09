La Francia registra una crescita a doppia cifra delle nuove imprese, trainata dal digitale, con un calo dei fallimenti e crediti stabili.

Il panorama economico francese continua a mostrare segnali di resilienza nonostante le incertezze internazionali. Negli ultimi mesi, gli osservatori hanno notato una tendenza incoraggiante: un numero crescente di imprenditori decide di avviare nuove attività, segnando una svolta rispetto ai trend degli anni precedenti.

Secondo i dati ufficiali, le creazioni di impresa sono aumentate del 12% su base annua nei primi otto mesi del 2026. Questo risultato si colloca ben al di sopra del 5,3% registrato nello stesso periodo del 2025, evidenziando un’accelerazione significativa della dinamica imprenditoriale.

Crescita record delle nuove imprese nel primo semestre 2026

Il balzo del 12% si traduce in circa 180.000 nuove realtà aziendali rispetto al 2025, un dato che supera le stime di molti analisti. Questa crescita si è verificata in un contesto di stabilità macroeconomica, con un tasso di disoccupazione che rimane marginalmente inferiore al 7% e un prodotto interno lordo in lieve ripresa. L’aumento è stato particolarmente evidente nelle regioni settentrionali e occidentali, dove le iniziative di sviluppo locale hanno favorito l’accesso a finanziamenti agevolati.

Confronto con l’anno precedente

Nel 2025, l’incremento era limitato al 5,3% una performance considerata discreta ma non eccezionale. La differenza rispetto al 2026 è dovuta a una combinazione di fattori, tra cui una migliore percezione del rischio da parte degli investitori, l’adozione di politiche fiscali incentivate per le start-up e, soprattutto, l’espansione del settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).

L’impulso digitale: come le ICT hanno guidato l’aumento

Il settore ICT ha rappresentato il motore principale di questa espansione. Aziende specializzate in software, intelligenza artificiale, cybersecurity e servizi cloud hanno registrato una crescita del 18% nelle nuove registrazioni, trainando l’intero mercato. La presenza di centri di innovazione a Parigi, Lione e Tolosa ha facilitato la creazione di ecosistemi virtuosi, dove talenti e capitali si incontrano per lanciare progetti ad alto valore aggiunto.

Fattori di attrattiva del digitale

Tra i principali incentivi, spiccano le Agevolazioni fiscali per le start-up tecnologiche, i crediti d’imposta per la ricerca e sviluppo e il sostegno pubblico a incubatori e acceleratori. Inoltre, la crescente domanda di soluzioni digitali da parte di imprese tradizionali ha generato un mercato interno in rapida evoluzione, creando spazio per nuovi fornitori di servizi ICT.

Fallimenti in rallentamento e crediti in sofferenza a quota stabile

Parallelamente al boom delle nuove imprese, si osserva una tendenza opposta per quanto riguarda i fallimenti. Il numero di fallimenti in aumento ha infatti mostrato un rallentamento, con un incremento annuo di sole 1,2% rispetto al 3,5% registrato nel 2025. Questo accenno di stabilità è attribuito alla maggiore capacità di gestione finanziaria delle start-up, supportata da programmi di mentoring e da un accesso più rapido a finanziamenti di venture capital.

Stabilità del rapporto crediti in sofferenza

Il rapporto dei crediti in sofferenza si è mantenuto stabile intorno al 1,8% durante il periodo considerato. Le banche hanno rafforzato le proprie pratiche di valutazione del rischio, mentre le imprese hanno adottato criteri di gestione più stringenti, limitando il contagio di debiti problematici. Questa stabilità indica che, nonostante l’aumento delle nuove attività, il sistema finanziario francese rimane robusto.

La combinazione di crescita delle nuove imprese, rallentamento dei fallimenti e credito in sofferenza stabile suggerisce che l’ambiente economico si sta consolidando, offrendo opportunità concrete sia agli aspiranti imprenditori sia agli investitori.