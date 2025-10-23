Incendio a Roma: centinaia di evacuati e danni ingenti

Roma – Un incendio è divampato in un’area residenziale della capitale, costringendo le autorità a evacuare centinaia di persone.

Le fiamme, scoppiate intorno alle 14:00, hanno rapidamente raggiunto diversi edifici, suscitando panico tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare il rogo, ma le operazioni sono rese difficili dal vento forte e dalla presenza di materiali infiammabili nelle vicinanze.

I fatti

Immagini dall’area mostrano colonne di fumo nero che si innalzano nel cielo, mentre i residenti vengono assistiti da squadre di emergenza. I servizi di emergenza hanno attivato un’unità di crisi per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

Le conseguenze

L’incendio ha causato anche significativi disagi alla viabilità, con strade chiuse e deviazioni in corso. Le autorità locali raccomandano di evitare la zona e di seguire gli aggiornamenti sui social media per informazioni in tempo reale.