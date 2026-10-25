Il primo cittadino incontra il capo della Guardia di Finanza per potenziare la sicurezza locale.

Il Comune di Cagliari, rappresentato dal sindaco Massimo Zedda, ha ospitato il comandante provinciale della Guardia di Finanza, generale di Brigata Gaetano Cutarelli, nella mattina di martedì 20 ottobre 2026. L’incontro, svoltosi nella storica sede di Palazzo Bacaredda, ha avuto la finalità di consolidare i rapporti tra l’Amministrazione comunale e il corpo dell’Amministrazione finanziaria, con un occhio di riguardo alle esigenze della cittadinanza.

Il ruolo del nuovo comandante provinciale

Nombrato a capo del Comando provinciale di Cagliari lo scorso settembre, il generale Cutarelli porta con sé un’esperienza ventennale nella lotta alla frode fiscale, al contrabbando e alla criminalità economica. Il suo compito principale consiste nel coordinare le operazioni di controllo e prevenzione sul territorio sardo, collaborando strettamente con le autorità locali. La sua presenza a Palermo Bacaredda ha permesso di illustrare le linee strategiche per il nuovo anno, focalizzandosi su tutela del patrimonio, contrasto alle attività illecite e supporto alle iniziative di sviluppo economico del Comune.

Il dialogo con il Sindaco Massimo Zedda

Durante il colloquio, il sindaco Zedda ha sottolineato l’importanza di una cooperazione continua tra le istituzioni per garantire sicurezza e trasparenza. Sono stati analizzati casi recenti di evasione fiscale che hanno coinvolto imprese locali, evidenziando l’esigenza di interventi tempestivi da parte della Guardia di Finanza. Il comandante Cutarelli ha ribadito la disponibilità della sua struttura a fornire supporto tecnico e operativo, proponendo la creazione di un tavolo permanente di confronto con i rappresentanti comunali.

Progetti concreti per il territorio

Tra le iniziative discusse, spicca la proposta di avviare campagne di sensibilizzazione per le piccole e medie imprese, volte a diffondere le migliori pratiche in materia fiscale. Inoltre, è stato valutato l’avvio di controlli incrociati su attività di mercato informali nei quartieri più vulnerabili, con l’obiettivo di tutelare i commercianti onesti. Un altro punto all’ordine del giorno riguarda l’impiego di tecnologie avanzate, come il data-matching, per individuare anomalie nei flussi finanziari locali.

Le aspettative per i cittadini di Cagliari

Il risultato atteso da questo incontro è una maggiore efficienza nella gestione dei problemi fiscali e una riduzione delle pratiche illecite che possono gravare sul tessuto economico cittadino. I residenti, secondo le dichiarazioni del sindaco, potranno beneficiare di un ambiente più trasparente e di opportunità di crescita più sane. La sinergia tra Comune e Guardia di Finanza si tradurrà, dunque, in una rete di sicurezza più solida, capace di intervenire rapidamente in caso di violazioni e di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.