Indagine su truffe in criptovalute e romance scam: 23 indagati

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo ha smantellato, a seguito di una denuncia per una truffa romantica, un network transnazionale dedito a frodi informatiche e a dinamiche di riciclaggio.

L’indagine, avviata il 26 febbraio, ha prodotto un fascicolo con 23 persone iscritte nel registro degli indagati. Per uno degli indagati è stato disposto il provvedimento di custodia cautelare in carcere, ritenuto responsabile di truffa, autoriciclaggio e sostituzione di persona. Le investigazioni proseguono per ricostruire i flussi finanziari e chiarire ruoli e responsabilità all’interno del network.

Il modus operandi della rete

Le indagini confermano che gli operatori hanno impiegato profili falsi sui principali social network per instaurare rapporti di fiducia con le vittime. I contatti venivano costruiti con messaggi privati e conversazioni prolungate, quindi trasformati in proposte di investimento in criptovalute. Attraverso strategie di social engineering e tecniche di impersonificazione, il gruppo induceva le vittime a trasferire somme su conti o wallet digitali controllati dal sodalizio. Le somme venivano poi disperse su più canali per ostacolare la ricostruzione dei flussi, operazione che le autorità stanno tuttora ricostruendo per identificare i responsabili e il percorso dei fondi.

Finta empatia e promessa di rendimento

La ricostruzione dei flussi ha evidenziato che gli indagati combinavano la truffa romantica con offerte di investimento apparentemente professionali. In una prima fase instauravano un rapporto emotivo per abbassare le difese psicologiche della vittima. Successivamente proponevano investimenti che promettevano rendimenti immediati, facendo leva sul prestigio percepito delle valute digitali.

Queste proposte erano presentate attraverso documentazione simulata, piattaforme di trading fasulle e account controllati dagli operatori. Le vittime venivano convinte a trasferire somme verso conti o wallet indicati dagli indagati, spesso tramite passaggi intermediari finalizzati a rendere meno tracciabile il percorso dei fondi. L’esito è stato il trasferimento di importi significativi verso strumenti finanziari controllati dalla rete.

Il meccanismo combina tecniche di manipolazione emotiva e elementi di finanza apparentemente sofisticati. Per i giovani investitori questo caso sottolinea l’importanza di verificare l’identità dei proponenti, l’esistenza di autorizzazioni regolamentari e la trasparenza delle piattaforme utilizzate. Le autorità continuano la ricostruzione operativo-contabile per identificare responsabilità e destinazione dei fondi.

Dimensione transnazionale e ricostruzione dei flussi

Le indagini hanno confermato che il gruppo ha operato su più giurisdizioni, con base in Italia e collegamenti diretti in Portogallo, Lituania, Irlanda del Nord e Belgio. Questo assetto internazionale ha favorito la dispersione dei proventi. I responsabili avrebbero utilizzato una rete di conti e rapporti finanziari per trasferire e occultare le risorse.

Riciclaggio e sequestri

La ricostruzione dei movimenti finanziari ha evidenziato operazioni riconducibili a riciclaggio su somme che gli inquirenti valutano in circa 900.000 euro. Le analisi hanno inoltre rilevato pratiche riconducibili all’autoriciclaggio, ossia l’impiego diretto di proventi illeciti per finalità economiche riconducibili agli stessi indagati. In conseguenza delle prove raccolte, è stato disposto il sequestro preventivo di 19 rapporti finanziari ritenuti strumentali alle attività illecite.

Le autorità proseguono la ricostruzione operativo-contabile per individuare responsabilità e destinazione dei fondi, con ulteriori accertamenti su movimenti transfrontalieri e soggetti intermediari coinvolti.

Conseguenze giudiziarie e profili di responsabilità

La prosecuzione delle indagini segue la recente acquisizione di elementi contabili e comunicativi. Tra le 23 persone indagate, due erano già in custodia per reati precedenti al momento dell’operazione e per un altro indagato il gip ha disposto la detenzione in carcere. Le principali imputazioni includono truffa, sostituzione di persona e reati connessi al riciclaggio di capitali derivanti dalle frodi. Le misure cautelari perseguono sia la privazione delle disponibilità economiche illecite sia la tutela del procedimento penale.

Il valore probatorio delle indagini

Gli investigatori hanno basato le ricostruzioni su analisi dei flussi finanziari e sul monitoraggio delle comunicazioni digitali, che hanno consentito di delineare la metodologia operativa dell’organizzazione. Le attività probatorie mirano a collegare singoli movimenti alle responsabilità penali dei soggetti coinvolti e a individuare la destinazione dei fondi. Sono in corso verifiche sui trasferimenti transfrontalieri e richieste di cooperazione giudiziaria con autorità estere per acquisire documentazione integrativa.

Rischi per gli utenti e consigli pratici

Le verifiche sui trasferimenti transfrontalieri evidenziano come l’uso malevolo dei social network e delle valute digitali possa agevolare frodi articolate. Gli utenti devono mantenere un atteggiamento critico di fronte a proposte non verificate e a relazioni nate esclusivamente online. È necessario verificare l’identità degli interlocutori e i dettagli delle offerte finanziarie prima di qualsiasi impegno.

Per proteggersi, gli esperti raccomandano di non inviare denaro o informazioni sensibili senza riscontri indipendenti. Si suggerisce di usare canali ufficiali per le transazioni e di segnalare tempestivamente alle autorità ogni sospetto di scam. La collaborazione con le forze dell’ordine e le segnalazioni delle vittime sono state decisive per l’avvio dell’inchiesta culminata il 26 febbraio. Sono in corso ulteriori accertamenti e richieste di cooperazione internazionale per acquisire documentazione integrativa.