Inflazione Italia a settembre 2026: +4,1%, sopra la media UE

L’inflazione in Italia a settembre 2026 si attesta al 4,1%, superiore di 0,9 punti alla media dell’Unione Europea, secondo i dati diffusi da Eurostat. Il valore registrato ad agosto era del 3,2%, con un aumento di 0,9 punti percentuali.
Il dato italiano si colloca quindi sopra la media UE, con un divario di 0,9 punti. Questo incremento riflette una tendenza al rialzo rispetto al mese precedente, indicando una pressione inflazionistica più marcata rispetto alla media europea.
Il confronto con la media UE evidenzia come l’Italia stia affrontando una dinamica inflazionistica più intensa, anche se non sono disponibili dettagli su specifiche categorie di spesa o fattori sottostanti. Il dato di settembre rappresenta un aumento significativo rispetto ad agosto, segnalando un trend in crescita che potrebbe influenzare le decisioni di politica economica.