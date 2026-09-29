I Btp scavalcano il 4,5%: analisi dei rendimenti, rischi di mercato e consigli pratici per investire

Negli ultimi giorni i mercati dei titoli sovrani hanno vissuto un vero e proprio scossone: il rendimento del Btp a 10 anni è oltrepassato la soglia del 4,5% e, parallelamente, i Treasury statunitensi a decennale hanno toccato il 5,15%. Questi valori, mai raggiunti da quasi due decenni, segnano una svolta importante per chi ha liquidità da allocare in obbligazioni e per chi già possiede titoli di stato nello portfolio. L’articolo ricostruisce le dinamiche recenti, analizza le conseguenze per gli investitori esistenti e propone alcune linee guida operative.

Rendimenti record dei titoli sovrani europei e americani

Il venerdì scorso il Btp decennale ha chiuso a 4,54% di rendimento passando da un minimo del 3,27% registrato a fine marzo. Parallelamente, il Bund tedesco ha toccato il 3,62% e l’OAT francese ha esteso lo spread a 110 punti base sul Bund, arrivando a un 4,72%. Sul lato americano, il Treasury a 10 anni ha toccato il 5,15% e quello a 30 anni ha superato il 5,5%, livelli inediti dagli anni 2000. La spinta verso questi valori è imputabile a una combinazione di fattori: guerre in corso, rincari energetici, inflazione al 3,2% in zona euro e al 3,4% negli USA, e una serie di rialzi di tasso operati da BCE e Fed.

Il Btp decennale supera il 4,5%

Il superamento del 4,5% rende il Btp una delle obbligazioni più remunerative d’Europa. Tuttavia, il prezzo di mercato di un titolo è inversamente correlato al suo rendimento L’effetto è evidente per gli investitori che decidono di vendere prima della scadenza, mentre chi mantiene i titoli fino al rimborso non subisce perdite di capitale.

Il Treasury a 10 anni oltre il 5%

Negli Stati Uniti, il salto del Treasury a 10 anni oltre il 5% segna il livello più alto dal 2007. Il Treasury a 30 anni ha raggiunto il 5,42%, massimo degli ultimi 20 anni. Questi rialzi riflettono una politica monetaria restrittiva e un aumento dei premi per il rischio geopolitico, temi che continueranno a pesare sulla curva dei rendimenti nel prossimo futuro. La Fed, insieme alla BCE, potrebbe introdurre ulteriori aumenti di 25 punti base entro la fine dell’anno, con possibili ripercussioni anche nel 2027.

Conseguenze per gli investitori che già detengono obbligazioni

Chi possiede già Btp, Bund o Treasury sul mercato secondario vede erodersi il valore di mercato dei propri titoli. Un rialzo di 230 punti base, come quello osservato sui Btp dal minimo di marzo, si traduce in una svalutazione di circa il 17% del prezzo di acquisto. Tuttavia, questa perdita è puramente contabile: il capitale sarà restituito per intero alla scadenza, a patto che l’emittente non subisca default. Per gli investitori istituzionali, una strategia di “hold-to-maturity” rimane il modo più semplice per neutralizzare il rischio di prezzo, mentre per i retail è consigliabile valutare il rifinanziamento o la rotazione verso titoli con scadenze più brevi.

Strategie consigliate: puntare su scadenze intermedie per battere l’inflazione

Data la probabilità di ulteriori rialzi dei tassi, molti asset manager suggeriscono di orientarsi verso emissioni con scadenze tra i 3 e i 5 anni. Il Btp a 3 anni paga attualmente il 3,69%, mentre quello a 5 anni arriva al 4,01%; entrambe le quote superano l’inflazione italiana, fissata a 3,3% ad agosto. In confronto, il Bot a 12 mesi offre solo il 3,14%, appena al di sotto dell’inflazione. Le scadenze intermedie, infatti, offrono un cushion contro l’aumento dei tassi, limitando le fluttuazioni di prezzo e garantendo un rendimento reale positivo.

Esempi di titoli con rendimenti superiori all’inflazione

Oltre al Btp, l’OAT francese a 10 anni rende il 4,71% e presenta uno spread di 110 punti base sul Bund, mentre il Bund stesso, a 3,56%, resta più contenuto ma comunque superiore all’inflazione tedesca. Nei mercati americani, il Treasury a 10 anni con 5,15% di rendimento supera di gran lunga l’inflazione statunitense (3,4%). Investire in questi titoli a medio-termine permette di catturare una remunerazione più alta rispetto a quella offerta da titoli a breve scadenza, mantenendo al contempo un profilo di rischio gestibile.

La scelta della scadenza più adeguata, la valutazione del rischio di prezzo e la consapevolezza dei possibili ulteriori rialzi di tasso sono gli elementi chiave per ottimizzare il rendimento reale dell’investimento in titoli di stato.