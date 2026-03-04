Informazioni di contatto del Dipartimento di Comunicazione ed Economia

Il Dipartimento di Comunicazione ed Economia rende disponibile una guida rapida per individuare contatti e informazioni amministrative.

Il testo raccoglie indirizzi, recapiti e riferimenti utili per studenti, cittadini e partner istituzionali in modo organico e facilmente consultabile.

Le informazioni rispettano l’assetto comunicativo ufficiale dell’ente e mantengono inalterati gli elementi essenziali, come la Partita IVA e i recapiti formali. La PEC (posta elettronica certificata) è indicata per le notifiche ufficiali. Il documento viene aggiornato periodicamente per garantire correttezza e operatività.

Identità fiscale e riferimenti generali

Il documento prosegue indicando i riferimenti utili per i rapporti amministrativi e per le comunicazioni istituzionali. Per i rapporti fiscali è confermata la Partita IVA 00427620364, dato necessario per ogni pratica contabile e contrattuale con l’ente.

Per le comunicazioni ufficiali è disponibile la PEC [email protected]. La posta elettronica certificata (PEC) consente l’invio di documenti con valore legale equivalente alla raccomandata. Per contatti telefonici operativi è indicato il numero 0522 523000, attivo per indirizzare il pubblico all’ufficio competente o per fornire informazioni amministrative.

Ufficio relazioni con il pubblico e canali ufficiali

L’URP — Ufficio relazioni con il pubblico — rappresenta il primo punto di accesso per richieste, segnalazioni e informazioni istituzionali rivolte all’ateneo.

Per comunicazioni generali è disponibile l’indirizzo e‑mail non certificato [email protected]. Per i contatti formali e per la corrispondenza con valore legale è indicata la PEC [email protected].

Le notifiche legali e processuali devono essere inviate tramite il canale ReGIndE all’indirizzo dedicato [email protected], riservato alla ricezione degli atti ufficiali.

Sede di Reggio Emilia: riferimenti e recapiti

In continuità con le comunicazioni ufficiali, la sede principale del dipartimento è ubicata a Viale A. Allegri 9 – 42121 Reggio Emilia. Per contatti telefonici diretti è disponibile il numero 0522 523041, mentre il fax è 0522 523045. Questo punto di riferimento gestisce le richieste amministrative relative ad appuntamenti, accessi agli uffici e servizi alla didattica. Le comunicazioni formali e gli atti ufficiali continuano a essere indirizzati tramite i canali istituzionali già indicati nei precedenti paragrafi.

Come utilizzare i contatti della sede

La sede di Reggio Emilia riceve comunicazioni per motivi amministrativi, didattici e logistici. Per agevolare l’instradamento, è opportuno indicare nell’oggetto il motivo della richiesta. Esempi utili sono richiesta informazioni corsi, consegna documentazione e richiesta appuntamento. Questo facilita la corretta assegnazione al servizio competente.

Le comunicazioni ufficiali e le istanze devono essere trasmesse tramite PEC o recapito postale all’indirizzo della sede già indicato nei paragrafi precedenti. Quando è possibile, allegare documenti in formato digitale (preferibilmente PDF) e, se richiesto dall’ufficio, la firma digitale. Le trasmissioni attraverso i canali istituzionali vengono protocollate e conservate secondo le procedure amministrative vigenti.

Sede di Modena: indirizzo e numeri

Per esigenze legate all’attività del dipartimento sul territorio di Modena, esiste una sede in Via Università 4 – 41121 Modena. Il contatto telefonico è 059 2056511; il fax è 059 245156. La sede funge da punto di riferimento per studenti, docenti e collaboratori che svolgono attività o consultazioni nella città. Offre accesso ai servizi amministrativi e all’informazione locale. Le trasmissioni attraverso i canali istituzionali vengono protocollate e conservate secondo le procedure amministrative vigenti.

Consigli pratici per la corrispondenza

Per le pratiche amministrative dirette alla sede di Modena, è opportuno indicare nome e cognome del mittente. Inserire il codice fiscale o la matricola studentesca, se pertinente. Allegare una descrizione sintetica della richiesta e un recapito telefonico aggiornato. Queste informazioni facilitano l’istruttoria e riducono i tempi di lavoro dell’ufficio. I tempi di risposta dipendono dalla natura della pratica e dalle procedure interne; la segnalazione completa migliora l’efficacia del servizio.

Procedure per le notifiche e comunicazioni ufficiali

Per le notifiche di atti processuali e le comunicazioni con valore legale l’indirizzo ufficiale è la casella ReGIndE [email protected]. L’invio tramite PEC assicura la tracciabilità e la validità giuridica della trasmissione, requisiti indispensabili per atti formali, bandi e comunicazioni amministrative.

In continuità con le informazioni sulla sede di Modena, si specifica che la segnalazione completa dei documenti e dei riferimenti amministrativi favorisce una gestione più rapida delle pratiche. I tempi di risposta restano subordinati alla natura della pratica e alle procedure interne.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) fornisce indicazioni preliminari sulle modalità operative e sugli indirizzi corretti qualora sorgano dubbi su destinatari o formati. Per le trasmissioni urgenti o per atti con scadenze procedurali, è consigliabile verificare preventivamente la completezza degli allegati e la corrispondenza dei riferimenti amministrativi, al fine di evitare ritardi nella presa in carico.

Per completare la documentazione e garantire la regolare gestione delle pratiche, il dipartimento indica come riferimenti essenziali la Partita IVA 00427620364 e la casella PEC [email protected] per le comunicazioni con valore legale. Restano inoltre disponibili la PEC istituzionale [email protected] e il servizio URP all’indirizzo [email protected], nonché le sedi operative di Reggio Emilia e Modena con i rispettivi numeri telefonici. Conservare questi contatti e verificare preventivamente la completezza degli allegati e la corrispondenza dei riferimenti amministrativi facilita i rapporti con l’amministrazione e riduce il rischio di ritardi nella presa in carico.