Informazioni e avvisi sul corso di management per l’economia sostenibile

Corso di Laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile — informazioni essenziali

Il Corso di Laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile, attivato dal Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, raccoglie materiali ufficiali, avvisi didattici e appuntamenti rivolti agli studenti.

Questa sintesi aiuta chi si avvicina al percorso a orientarsi rapidamente tra piani di studio, calendari e comunicazioni istituzionali, facilitando l’accesso alle informazioni più aggiornate sul tema dell’economia e dell’investimento responsabile.

Orientarsi: dove trovare le informazioni principali

Per una panoramica completa si suggerisce di consultare le pagine “Presentazione del Corso” e “Piani di Studio” nella sezione “Studia con noi” del sito del Dipartimento. Gli avvisi relativi a lezioni, esami e ricevimento docenti vengono pubblicati nella sezione Avvisi del portale studenti: è buona pratica verificare queste pagine con regolarità per evitare sorprese. Le attività del corso si svolgono presso la sede di Ragusa dell’Università di Catania; le comunicazioni ufficiali sono sempre riportate sia sul sito del Dipartimento sia sul portale universitario.

Documenti utili e punti di accesso

I documenti chiave che conviene tenere d’occhio sono: piani di studio, calendari degli esami e pagine dedicate ai singoli insegnamenti. Il calendario degli esami è soggetto a modifiche, quindi controllare le date aggiornate online riduce il rischio di disallineamenti. Gli appelli vengono pubblicati progressivamente sul portale studenti; ogni variazione viene notificata attraverso le pagine ufficiali del Dipartimento e del portale.

Avvisi recenti e appuntamenti

Negli ultimi aggiornamenti (ultimo avviso datato 25/02/2026) il Corso di Laurea ha segnalato cambi di date d’esame, appuntamenti e altre comunicazioni rivolte a studenti e docenti. Tra gli eventi in programma, spicca un incontro organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania: l’evento è fissato per mercoledì 4 marzo 2026, dalle 8:15 alle 10:15, nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Impresa. Si tratta di una testimonianza rivolta agli studenti, pensata per favorire il dialogo tra mondo accademico e professionale. Dettagli organizzativi e modalità di partecipazione sono disponibili sul portale studenti; ulteriori avvisi saranno pubblicati prima delle attività programmate.

Lezioni e ricevimento docenti

Il Dipartimento ha comunicato che il corso di Diritto dell’Ambiente inizierà lunedì 23 marzo 2026 (nota del 23/02/2026). Inoltre la prof.ssa Trovato ha programmato un ricevimento per gli studenti lunedì 16 febbraio, dalle 10:00 alle 11:00, presso la sede dell’ex Distretto Militare (comunicazione del 13/02/2026). Per eventuali cambi di aula, orario o nuovi ricevimento, consultare periodicamente la pagina docente e la sezione Avvisi.

Opportunità e bandi

Il 03/03/2026 il Dipartimento ha pubblicato un bando per borse di studio promosso dall’INFN, rivolto a chi è interessato a percorsi di formazione specialistica e ricerca. Possono partecipare candidati in possesso di una laurea triennale in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18), Scienze Economiche e Statistiche (L33) o titoli equipollenti secondo il D.M. 9 luglio 2009. Procedure, criteri di selezione e modalità di invio della documentazione sono dettagliati nel testo ufficiale del bando pubblicato sul portale.

Diario degli esami e variazioni recenti

Il Diario di esami è stato pubblicato l’11/02/2026; nei file PDF allegati è indicato che alcune date possono subire rettifiche. Alcuni appelli sono già stati riprogrammati: per esempio il prof. Petralia ha spostato l’appello previsto il 9/02 al 18/02 alle ore 9:00; comunicazioni analoghe riguardano gli appelli dei prof. Siviero e Barone pubblicate a fine gennaio. Le modifiche sono motivate da esigenze organizzative interne.

Consigli pratici per gli studenti

– Attivate le notifiche sul portale studenti e monitorate la sezione Avvisi per restare aggiornati. – Controllate regolarmente la pagina del docente e il calendario del corso prima di programmare spostamenti o iscrizioni agli esami. – Per chiarimenti su iscrizioni, piani di studio o problemi amministrativi, rivolgetevi alla segreteria didattica o al referente del corso.

Riepilogo operativo

Per organizzare adeguatamente il percorso formativo consultate: Presentazione del corso, Piani di studio e calendario degli esami. L’incontro del 4 marzo 2026 rappresenta un’occasione utile per ottenere chiarimenti pratici su scadenze e procedure. Tutte le comunicazioni ufficiali — avvisi, bandi e variazioni — vengono pubblicate sui canali istituzionali del Dipartimento e del portale studenti; si raccomanda un monitoraggio costante per non perdere aggiornamenti rilevanti.

Il Corso di Laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile, attivato dal Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, raccoglie materiali ufficiali, avvisi didattici e appuntamenti rivolti agli studenti. Questa sintesi aiuta chi si avvicina al percorso a orientarsi rapidamente tra piani di studio, calendari e comunicazioni istituzionali, facilitando l’accesso alle informazioni più aggiornate sul tema dell’economia e dell’investimento responsabile.0