Informazioni pratiche e misure per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026

Consultazioni elettorali e referendarie: informazioni pratiche per il 22–23 marzo 2026

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le indicazioni della Direzione per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT). Qui trovi Quando si vota

– Domenica 22 marzo 2026: ore 7:00–23:00

– Lunedì 23 marzo 2026: ore 7:00–15:00

Cosa portare al seggio

Recati al seggio indicato nella tua sezione elettorale munito di documento d’identità valido e tessera elettorale. Verifica comunque avvisi e comunicazioni del tuo comune: potrebbero esserci aggiornamenti su orari o ubicazione delle sezioni.

Procedure per situazioni particolari

Se sei temporaneamente domiciliato altrove, hai limitazioni di salute o hai bisogno di assistenza per votare, sono previste modalità semplificate dettagliate nella Circolare DAIT n.21 del 23 febbraio 2026. La circolare specifica i documenti richiesti e le vie per presentare le istanze. Gli uffici elettorali devono fornire indicazioni chiare e agevolare l’esercizio del diritto di voto per chi si trovi in condizioni particolari.

Documentazione e circolari di riferimento

Tra le note più rilevanti pubblicate dalla DAIT nei mesi precedenti segnaliamo:

– Circolare DAIT n.20 del 20 febbraio 2026: disposizioni coordinate con la legge di conversione n.18 del 13 febbraio 2026.

– Circolare DAIT n.19 del 18 febbraio 2026: riepilogo delle misure operative e delle agevolazioni di viaggio.

– Circolare DAIT n.17 del 16 febbraio 2026: adempimenti su comunicazione politica e indicazioni AGCOM.

Queste comunicazioni contengono istruzioni operative per il personale impegnato nelle operazioni di voto e chiarimenti normativi pensati per ridurre incertezze pratiche.

Ruolo di comuni e personale operativo

Spetta ai comuni e agli uffici elettorali organizzare la logistica: pubblicare gli elenchi delle sezioni, predisporre il materiale elettorale e garantire l’accoglienza delle persone con esigenze particolari. Le circolari forniscono inoltre indicazioni per la verbalizzazione, il controllo del materiale e le misure di accessibilità da applicare durante le varie fasi.

Agevolazioni per raggiungere il seggio

Sono previste agevolazioni tariffarie su treni, collegamenti marittimi, pedaggi autostradali e, in casi limitati, su voli, per facilitare la partecipazione degli elettori. I criteri e le modalità operative dipendono dagli enti di trasporto e dalle società concessionarie; le informazioni dettagliate sono pubblicate dagli operatori e dagli uffici elettorali locali.

Come richiedere gli sconti

Per ottenere le agevolazioni consulta il sito del vettore o rivolgiti al tuo comune. In genere è necessario esibire un documento d’identità e, quando richiesto, una certificazione che attesti l’iscrizione nelle liste elettorali. La Circolare DAIT n.19 offre un quadro delle misure attivate e rimanda agli avvisi degli operatori per le procedure specifiche.

