Innovazione nei pagamenti: come le criptovalute stanno rivoluzionando il mercato dei superyacht

Il mercato dei superyacht sta attraversando un cambiamento significativo.

Non si tratta solo dell’evoluzione delle imbarcazioni, ma anche delle modalità di acquisto e noleggio. Le criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum, stanno trovando spazio nelle transazioni di brokerage e charter, introducendo forme di pagamento che fino a poco tempo fa apparivano inimmaginabili nel settore nautico.

Emergenza delle criptovalute nel brokerage nautico

In un contesto commerciale sempre più globalizzato, i broker nautici stanno esplorando modalità di pagamento innovative. Diverse aziende, tra cui alcuni dei più noti broker internazionali, hanno avviato collaborazioni con fornitori di servizi di pagamento regolamentati per consentire ai propri clienti di utilizzare le criptovalute. Questo approccio permette ai venditori di ricevere fondi in valuta fiat, con una conversione immediata delle criptovalute.

Esempi di brokerage innovativi

Denison Yachting, un operatore statunitense specializzato in superyacht, si distingue come pioniere nel settore. L’azienda ha implementato con successo la possibilità di effettuare pagamenti in Bitcoin, Ethereum e stablecoin, grazie a piattaforme come BitPay. In questo modo, quando un cliente paga in criptovaluta, il valore viene rapidamente convertito in dollari o euro, semplificando il processo di transazione e riducendo i ritardi nelle operazioni internazionali.

Iniziative in Europa e nel Mediterraneo

In Europa, YACHTZOO, con sede a Monaco, ha adottato un approccio simile. Essa consente ai clienti di acquistare, vendere o noleggiare yacht tramite provider come BitPay. Alcuni yacht, come il motoryacht Palm B, sono stati esplicitamente offerti con la possibilità di pagamento in criptovalute, utilizzando un sistema di conversione automatica in valuta tradizionale al momento della transazione.

Unico Yachting e il sistema di pagamenti crypto

Unico Yachting, attiva nell’area mediterranea, ha integrato un sistema di pagamenti in criptovaluta per vendite e charter. Grazie a un provider con licenza maltese, l’azienda consente transazioni in criptovaluta, convertendole in euro, sterline o dollari, mantenendo così la conformità alle normative internazionali.

Il settore cantieristico e l’adozione delle criptovalute

Il cambiamento non si osserva solo nel brokerage, ma anche nel settore dei cantieri. Gulf Craft, ad esempio, ha annunciato un sistema di pagamenti che consente di saldare in parte o totalmente il costo di nuove costruzioni e refit utilizzando stablecoin come USDT e USDC. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo, rendendo Gulf Craft il primo cantiere nella regione MENA ad adottare un sistema strutturato di pagamenti in criptovaluta.

Gestione dei rischi e compliance

I fatti sono questi: l’integrazione delle criptovalute nel mercato dei superyacht presenta sfide significative. La volatilità dei valori delle criptovalute costituisce una preoccupazione costante. È fondamentale che i contratti stabiliscano elementi chiave, tra cui la valuta di riferimento, il tasso di conversione e il momento della transazione. Pertanto, molti operatori scelgono di collaborare con fornitori che offrono la possibilità di bloccare i tassi di cambio per un breve periodo. Questo approccio garantisce una conversione immediata, riducendo i rischi per le parti coinvolte.

Il futuro delle transazioni in criptovaluta

Il panorama attuale indica che l’adozione delle criptovalute nel settore nautico apparirà come un fenomeno di nicchia nel breve termine, ma con un potenziale di crescita significativo. Secondo fonti ufficiali, per i broker, accettare criptovalute offre l’opportunità di attrarre una clientela più giovane e tecnologica. Inoltre, per gli armatori si presenta un ulteriore metodo di pagamento che può rivelarsi vantaggioso in contesti complessi.

Il futuro delle transazioni nel mercato dei superyacht appare promettente, con un’adozione selettiva delle criptovalute. I broker che sapranno combinare sicurezza, compliance e flessibilità si garantiranno un vantaggio competitivo importante, trasformando le criptovalute in un valore aggiunto nel settore.