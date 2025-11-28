Investimenti del Fondo Sovrano Saudita PIF nella Divisione Aerostrutture di Leonardo: Opportunità e Impatti

Il fondo sovrano saudita Pif è attualmente in fase avanzata di negoziazione per un investimento nella divisione aerostrutture della rinomata azienda italiana Leonardo.

Questa intesa, in via di sviluppo da diversi mesi, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di cooperazione economica tra Italia e Arabia Saudita.

Un accordo strategico in fase di definizione

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’accordo è quasi finalizzato e prevede la creazione di un polo globale specializzato nella produzione di aerostrutture. Questa nuova entità unirà le forze di Leonardo con quelle del fondo saudita, il quale mira a diversificare la propria economia, tradizionalmente incentrata sul petrolio.

Impatto delle negoziazioni

Il potenziale accordo si rivela essenziale per rafforzare la cooperazione industriale tra Italia e Arabia Saudita. Un incontro programmato tra la premier italiana Giorgia Meloni e il principe ereditario Mohammed bin Salman potrebbe rappresentare un momento decisivo per l’approvazione finale del progetto. L’incontro avrà luogo la prossima settimana durante un importante vertice nel Golfo.

Benefici per Leonardo e l’industria aerospaziale

Per Leonardo, questa operazione comporterebbe un supporto finanziario cruciale, soprattutto per una divisione recentemente colpita da perdite. Sebbene la divisione aerostrutture contribuisca in modo significativo alla produzione di componenti per aerei come il 787 Dreamliner di Boeing, le difficoltà legate al rallentamento della produzione negli Stati Uniti hanno avuto un impatto negativo.

Prospettive future

La divisione aerostrutture di Leonardo, con un organico di circa 4.000 persone distribuite su quattro stabilimenti in Italia, ha registrato un fatturato di 746 milioni di euro. La collaborazione con il fondo Pif potrebbe portare alla creazione di un nuovo stabilimento di produzione per l’aviazione civile in Arabia Saudita, aprendo ulteriori opportunità di lavoro e innovazione nel settore.

Un legame economico in espansione

La partnership tra Italia e Arabia Saudita ha visto un’intensificazione negli ultimi mesi, con nuovi accordi per un valore complessivo di circa 10 miliardi di dollari. Questo sviluppo rafforza ulteriormente l’alleanza strategica tra i due paesi, impegnati a collaborare in settori chiave come la difesa e l’industria aerospaziale.

L’accordo tra il fondo sovrano saudita Pif e Leonardo rappresenta un passo significativo verso una diversificazione economica per l’Arabia Saudita e un’opportunità di rilancio per la divisione aerostrutture dell’azienda italiana. La crescente interconnessione tra i due paesi offre ampie prospettive per il futuro.