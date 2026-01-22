Investimenti di Bending Spoons: Nuovi Soci per Casavo

Il panorama delle startup italiane è in continua evoluzione e un recente sviluppo ha catturato l’attenzione: Casavo, una proptech di riferimento nel settore immobiliare, ha avviato un nuovo round di finanziamento del valore di 12 milioni di euro.

Tra i nuovi soci figurano i fondatori di Bending Spoons, una delle realtà più brillanti nel panorama tecnologico italiano.

Chi sono i nuovi investitori di Casavo

I fondatori di Bending Spoons, Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli e Luca Querella, hanno deciso di partecipare a questo round di finanziamento acquisendo una quota di minoranza attraverso i loro veicoli personali. Questo ingresso segna un passo significativo per Casavo, che continua a cercare di espandere la propria influenza nel mercato.

Altri soci di rilievo

Oltre ai fondatori di Bending Spoons, il nuovo gruppo di investitori comprende nomi noti come Marco Ogliengo, fondatore di Jet Hr, Alessandro Rivetti, ex CEO di Bakeca.it, e Marco Pescarmona, presidente di Moltiply Group. La presenza di questi esponenti di spicco evidenzia l’interesse crescente verso il settore proptech.

Dettagli sul finanziamento e la situazione attuale

La maggior parte dei 12 milioni di euro è stata già finanziata da operatori di venture capital già presenti nel capitale di Casavo, come Rsi Capital, Picus Capital, Project A e Salica Investments. Attualmente, il round di finanziamenti rimane aperto per ulteriori 2 milioni di euro, che si prevede saranno raccolti entro la fine di aprile. Questo capitale sarà fondamentale per sostenere la crescita e le operazioni della società.

Il ruolo degli investitori preesistenti

Tra i soci storici di Casavo, si conferma la presenza di Beppe Fumagalli, ex dirigente di Candy, attraverso i veicoli Alisei Forinvestments e Buenafortuna Capital. Anche Nader Sabbaghian di 360 Capital rappresenta un investitore chiave. Tuttavia, la situazione di alcuni grandi azionisti pre-azzeramento del capitale rimane incerta. Per esempio, Exor non ha partecipato direttamente, ma potrebbe essere coinvolta indirettamente attraverso Evergreen 18.

Le prospettive future di Casavo

Con l’ingresso di nuovi investitori e il supporto di venture capital, Casavo si prepara a un futuro promettente. La società ha già dimostrato di avere una solida base operativa e continua a espandere la propria offerta nel settore immobiliare. La partecipazione di fondatori di startup di successo come Bending Spoons conferma la fiducia nel potenziale di crescita di Casavo.

Il recente round di finanziamenti rappresenta un traguardo economico significativo per Casavo e un’opportunità per consolidare la propria posizione nel mercato. Con l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi e sviluppare nuove partnership, l’azienda è pronta a intraprendere un percorso di innovazione e sviluppo che potrebbe generare risultati notevoli.