Una panoramica completa sulla finanza sostenibile: criteri ESG, quadro normativo UE, piani d’azione e l’importanza dei dati per gli investitori.

La finanza sostenibile rappresenta un nuovo paradigma in cui la valutazione del rendimento di un’operazione si arricchisce di un analisi dell’impatto ambientale, sociale e di governance. Non si tratta più solo di profitti a breve termine, ma di un approccio che integra i criteri ESG nei processi di investimento e nella gestione del capitale, con l’obiettivo di generare valore condiviso per investitori, società e pianeta.

In Europa, questo modello è stato consolidato da una serie di regole vincolanti, tra cui la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) e la Tassonomia UE. Questi strumenti obbligano le istituzioni finanziarie a rendicontare in modo trasparente le componenti ambientali e sociali dei loro portafogli, consentendo di distinguere le attività realmente sostenibili da quelle che ricadono nel cosiddetto greenwashing.

Regolamentazione europea: SFDR, Tassonomia e la lotta al greenwashing

La SFDR richiede a gestori di fondi, assicuratori e consulenti di pubblicare informazioni dettagliate su come gli investimenti considerano i fattori ESG. Parallelamente, la Tassonomia UE fornisce un sistema di classificazione che identifica le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi climatici senza causare danni significativi, concetto noto come DNSH (Do No Significant Harm). Grazie a queste misure, gli operatori di mercato possono orientare i flussi di capitale verso progetti a ridotto impatto ambientale, riducendo al contempo il rischio di sostenere iniziative poco etiche.

Principio “Do No Significant Harm” (DNSH)

Il principio DNSH rappresenta il cardine della tassonomia: ogni attività deve dimostrare di non arrecare danni in altri ambiti ambientali, sociali o di governance. Le linee guida dell’OCSE per le imprese multinazionali e i principi delle Nazioni Unite sui diritti umani sono riferimenti chiave per la verifica della conformità, spingendo le aziende a implementare processi di due diligence capaci di identificare, mitigare e comunicare gli effetti negativi lungo l’intera catena del valore.

Piano d’azione della Commissione: le dieci leve per gli investimenti verdi

Nel marzo 2018 la Commissione europea ha lanciato il Action Plan for Sustainable Growth articolato in dieci azioni concrete volte a trasformare il settore finanziario. Tra le misure più incisive troviamo la creazione di una classificazione europea delle attività sostenibili, lo sviluppo di uno standard volontario per i Green Bond e l’introduzione dell’EU Ecolabel per i prodotti di investimento al dettaglio. Altri pilastri includono la definizione di benchmark a bassa intensità di carbonio, linee guida per consulenti finanziari, e l’integrazione sistematica dei fattori ESG nella gestione del rischio.

Standard volontario per i Green Bond

L’adozione di uno standard europeo per i Green Bond mira a garantire che le obbligazioni etiche siano realmente destinate a progetti a impatto positivo, evitando la divulgazione parziale o fuorviante dei risultati ambientali. Parallelamente, l’EU Ecolabel previsto per il terzo trimestre del 2021 fornisce un marchio di qualità riconosciuto, facilitando la scelta da parte degli investitori retail.

Dati ESG, IA e il futuro della finanza sostenibile

Uno studio del 2023 condotto da Tabula Investment Management ha evidenziato che 98 % degli investitori istituzionali europei ritiene i dati ESG fondamentali per le decisioni di investimento, con due terzi che li classifica come “molto importanti”. Gli intervistati mostrano una forte preferenza per la qualità metodologica dei provider, la facilità d’uso delle piattaforme e la copertura geografica dei dati, indicando una crescente esigenza di informazioni accurate e standardizzate.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella valutazione ESG

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando l’analisi ESG, permettendo di elaborare rapidamente grandi volumi di dati provenienti da report di sostenibilità, notizie e persino immagini satellitari. Gli algoritmi sono in grado di individuare rischi climatici, misurare l’esposizione a eventi estremi e verificare la coerenza tra le dichiarazioni aziendali e le performance reali, contribuendo a combattere il greenwashing. Inoltre, i modelli predittivi basati su AI offrono scenari di decarbonizzazione più precisi, supportando gli investitori nella costruzione di portafogli a basso impatto di carbonio.

Attraverso regole stringenti, piani d’azione mirati e l’adozione di tecnologie avanzate, il settore sta costruendo un ecosistema in cui profitto e impatto positivo si rafforzano reciprocamente, creando le basi per un futuro a basse emissioni e più equo.