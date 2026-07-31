Salta al contenuto
31 Luglio 2026

Investimenti immobiliari in Svizzera: analisi delle proprietà disponibili a Basilea Campagna

Tre interessanti opportunità immobiliari nel Cantone Basilea Campagna, con superfici che vanno dai 494 ai 1317 metri quadrati, offrono potenziale di sviluppo e rendimento a lungo termine

· · 3 min
Investimenti immobiliari in Svizzera: analisi delle proprietà disponibili a Basilea Campagna

Il mercato immobiliare del Cantone Basilea Campagna continua a offrire interessanti opportunità di investimento, con proprietà che combinano valore attuale e potenziale di sviluppo.

In questo contesto, tre immobili in particolare si distinguono per le loro caratteristiche e per la posizione strategica all’interno di una delle regioni più dinamiche della Svizzera.

Le tre proprietà di spicco nel Cantone Basilea Campagna

La prima proposta è un’immobile di 1317 metri quadrati a Muttenz, caratterizzata da un attraente potenziale di rendimento a lungo termine. Questa proprietà rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano stabilità e crescita costante.

Un secondo immobile, sempre a Muttenz, è un edificio plurifamiliare di 947 metri quadrati che offre enorme potenziale di sviluppo. La sua ubicazione e le caratteristiche strutturali lo rendono adatto a diverse tipologie di interventi di riqualificazione.

Infine, a Liestal, è disponibile un edificio residenziale e commerciale di 494 metri quadrati, ideale per chi cerca un investimento bilanciato tra rendimento immediato e possibilità di valorizzazione futura.

Opportunità immobiliari nelle aree circostanti

Oltre alle proprietà nel Cantone Basilea Campagna, sono disponibili interessanti opportunità anche nelle aree circostanti. Ad esempio, a Bad Krozingen, in Germania, è in vendita un edificio a più livelli con una superficie totale di 727 metri quadrati e un terreno di 2917 metri quadrati, completo di palestra privata e 20 posti auto.

A Zurigo, nella zona di Höngg, sono disponibili diverse proprietà, tra cui un edificio residenziale con una superficie abitabile di 422 metri quadrati e un terreno di 487 metri quadrati, e un edificio commerciale con un terreno di 477 metri quadrati e alto potenziale di riconversione.

Altre opportunità includono un edificio residenziale e commerciale a Neuheim, nel Cantone di Zugo, e un edificio per uffici a Beckenried, nel Cantone di Nidvaldo, con una superficie totale di 2061 metri quadrati e una vista esclusiva sul lago dei Quattro Cantoni.

Servizi di consulenza immobiliare

Per chi è interessato a queste opportunità, Engel & Völkers offre un servizio di consulenza immobiliare completo, con un team di esperti disponibili per rispondere a qualsiasi domanda e guidare gli investitori attraverso il processo di acquisto.

Gli orari di apertura variano a seconda della sede, con orari estesi dal lunedì al venerdì e chiusura nei fine settimana. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente gli uffici Engel & Völkers.

Queste opportunità rappresentano solo una parte delle proprietà disponibili nella regione, che offrono un ampio ventaglio di scelte per gli investitori immobiliari.

Autore

Francesca Galli

Francesca Galli, fiorentina con formazione bancaria, prese la decisione di cambiare carriera dopo un convegno a Palazzo Vecchio: oggi cura analisi di mercati e colonne su risparmio e investimenti. In redazione propone linee editoriali attente alla trasparenza e conserva l'agenda del primo impiego in banca.

Continua a leggere