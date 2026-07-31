Investimenti immobiliari in Svizzera: analisi delle proprietà disponibili a Basilea Campagna

Tre interessanti opportunità immobiliari nel Cantone Basilea Campagna, con superfici che vanno dai 494 ai 1317 metri quadrati, offrono potenziale di sviluppo e rendimento a lungo termine

Il mercato immobiliare del Cantone Basilea Campagna continua a offrire interessanti opportunità di investimento, con proprietà che combinano valore attuale e potenziale di sviluppo.

In questo contesto, tre immobili in particolare si distinguono per le loro caratteristiche e per la posizione strategica all’interno di una delle regioni più dinamiche della Svizzera.

Le tre proprietà di spicco nel Cantone Basilea Campagna

La prima proposta è un’immobile di 1317 metri quadrati a Muttenz, caratterizzata da un attraente potenziale di rendimento a lungo termine. Questa proprietà rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano stabilità e crescita costante.

Un secondo immobile, sempre a Muttenz, è un edificio plurifamiliare di 947 metri quadrati che offre enorme potenziale di sviluppo. La sua ubicazione e le caratteristiche strutturali lo rendono adatto a diverse tipologie di interventi di riqualificazione.

Infine, a Liestal, è disponibile un edificio residenziale e commerciale di 494 metri quadrati, ideale per chi cerca un investimento bilanciato tra rendimento immediato e possibilità di valorizzazione futura.

Opportunità immobiliari nelle aree circostanti

Oltre alle proprietà nel Cantone Basilea Campagna, sono disponibili interessanti opportunità anche nelle aree circostanti. Ad esempio, a Bad Krozingen, in Germania, è in vendita un edificio a più livelli con una superficie totale di 727 metri quadrati e un terreno di 2917 metri quadrati, completo di palestra privata e 20 posti auto.

A Zurigo, nella zona di Höngg, sono disponibili diverse proprietà, tra cui un edificio residenziale con una superficie abitabile di 422 metri quadrati e un terreno di 487 metri quadrati, e un edificio commerciale con un terreno di 477 metri quadrati e alto potenziale di riconversione.

Altre opportunità includono un edificio residenziale e commerciale a Neuheim, nel Cantone di Zugo, e un edificio per uffici a Beckenried, nel Cantone di Nidvaldo, con una superficie totale di 2061 metri quadrati e una vista esclusiva sul lago dei Quattro Cantoni.

Servizi di consulenza immobiliare

Per chi è interessato a queste opportunità, Engel & Völkers offre un servizio di consulenza immobiliare completo, con un team di esperti disponibili per rispondere a qualsiasi domanda e guidare gli investitori attraverso il processo di acquisto.

Gli orari di apertura variano a seconda della sede, con orari estesi dal lunedì al venerdì e chiusura nei fine settimana. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente gli uffici Engel & Völkers.

Queste opportunità rappresentano solo una parte delle proprietà disponibili nella regione, che offrono un ampio ventaglio di scelte per gli investitori immobiliari.