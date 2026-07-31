Investimenti immobiliari in Svizzera: analisi delle proprietà disponibili a Basilea Campagna

Il mercato immobiliare del Cantone Basilea Campagna continua a offrire interessanti opportunità di investimento, con proprietà che combinano valore attuale e potenziale di sviluppo.
In questo contesto, tre immobili in particolare si distinguono per le loro caratteristiche e per la posizione strategica all’interno di una delle regioni più dinamiche della Svizzera.
Le tre proprietà di spicco nel Cantone Basilea Campagna
La prima proposta è un’immobile di 1317 metri quadrati a Muttenz, caratterizzata da un attraente potenziale di rendimento a lungo termine. Questa proprietà rappresenta un’opportunità interessante per gli investitori che cercano stabilità e crescita costante.
Un secondo immobile, sempre a Muttenz, è un edificio plurifamiliare di 947 metri quadrati che offre enorme potenziale di sviluppo. La sua ubicazione e le caratteristiche strutturali lo rendono adatto a diverse tipologie di interventi di riqualificazione.
Infine, a Liestal, è disponibile un edificio residenziale e commerciale di 494 metri quadrati, ideale per chi cerca un investimento bilanciato tra rendimento immediato e possibilità di valorizzazione futura.
Opportunità immobiliari nelle aree circostanti
Oltre alle proprietà nel Cantone Basilea Campagna, sono disponibili interessanti opportunità anche nelle aree circostanti. Ad esempio, a Bad Krozingen, in Germania, è in vendita un edificio a più livelli con una superficie totale di 727 metri quadrati e un terreno di 2917 metri quadrati, completo di palestra privata e 20 posti auto.
A Zurigo, nella zona di Höngg, sono disponibili diverse proprietà, tra cui un edificio residenziale con una superficie abitabile di 422 metri quadrati e un terreno di 487 metri quadrati, e un edificio commerciale con un terreno di 477 metri quadrati e alto potenziale di riconversione.
Altre opportunità includono un edificio residenziale e commerciale a Neuheim, nel Cantone di Zugo, e un edificio per uffici a Beckenried, nel Cantone di Nidvaldo, con una superficie totale di 2061 metri quadrati e una vista esclusiva sul lago dei Quattro Cantoni.
Servizi di consulenza immobiliare
Per chi è interessato a queste opportunità, Engel & Völkers offre un servizio di consulenza immobiliare completo, con un team di esperti disponibili per rispondere a qualsiasi domanda e guidare gli investitori attraverso il processo di acquisto.
Gli orari di apertura variano a seconda della sede, con orari estesi dal lunedì al venerdì e chiusura nei fine settimana. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente gli uffici Engel & Völkers.
Queste opportunità rappresentano solo una parte delle proprietà disponibili nella regione, che offrono un ampio ventaglio di scelte per gli investitori immobiliari.