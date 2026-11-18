Centoventi milioni di credito agevolato per le imprese del Lazio, con interessi azzerati per l'indotto automotive. Le domande partono dal 23 novembre 2026.

Da qualche parte nell’indotto automotive del Lazio c’è un macchinario che nessuno ha ancora ordinato. Quando arriverà la commessa, il cliente lo vorrà già installato e funzionante. Comprarlo in anticipo comporta un rischio, aspettare ne comporta un altro. La Regione Lazio ha costruito la nuova misura, chiamata «Regione Lazio EU Blending II», proprio su questa esitazione, abbassando il costo dell’attesa fino ad azzerarlo per una parte delle imprese. La misura è stata presentata al WEGIL di Roma.

120 milioni dalla BEI, ripartiti tra tre gruppi bancari

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha messo a disposizione di PMI e Midcap del territorio una provvista di 120 milioni di euro a tasso convenzionato, su richiesta della Regione. Le risorse sono distribuite tra le banche attive nel Lazio: 30 milioni a BNL, 45 milioni al raggruppamento guidato da ICCREA Banca e 45 milioni al raggruppamento guidato da Mediocredito Centrale. Gli istituti si sono impegnati a mettere a disposizione risorse proprie per un importo pari a quello ricevuto dalla BEI.

Alla provvista europea la Regione aggiunge 15,55 milioni di euro per ridurre il costo degli interessi. Possono chiedere il finanziamento le PMI e le Midcap con non più di 3.000 addetti e almeno una sede operativa nel Lazio. I prestiti vanno da 100mila a 10 milioni di euro. Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione, ha indicato come obiettivi il sostegno agli investimenti, la competitività, l’innovazione, la sostenibilità e i territori che necessitano di maggiore aiuto.

Gli sconti sugli interessi: 100%, 90% e 80%

Il contributo regionale in conto interessi spetta alle PMI che hanno ottenuto un finanziamento con provvista BEI di almeno 100mila euro. Viene erogato in un’unica soluzione anticipata ed è concesso in regime de minimis, per cui può essere ridotto per rispettare il massimale previsto. Dei 15,55 milioni, 10 provengono dal PR FESR Lazio 2021-2027 e 5,55 dalla Legge regionale 46/2002, riservati all’indotto automotive.

Gli abbattimenti sono tre. Per i progetti delle PMI dell’indotto automotive l’interesse viene abbattuto del 100%, quindi il finanziamento è a tasso zero. Il 90% si applica ai progetti su innovazione e sostenibilità e alle sedi localizzate nelle Zone Assistite o nelle Aree di Crisi Industriale. Per tutti gli altri finanziamenti ammissibili l’abbattimento è dell’80%.

Chi rientra nell’indotto, secondo il Consorzio Industriale del Lazio

Il tasso zero richiede una verifica preliminare, affidata al Consorzio Industriale del Lazio, il cui commissario Raffaele Trequattrini ha partecipato alla presentazione. Il Consorzio certifica l’appartenenza alla filiera anche per le aziende che lavorano in modo indiretto nella catena di fornitura. Rientrano le PMI che, nell’ultimo esercizio, hanno realizzato almeno il 20% del fatturato con forniture dirette a operatori riconosciuti del settore, oppure con forniture a imprese di primo livello nei comparti Ateco indicati dalla misura.

Trequattrini sostiene che, quando le commesse sono incerte, rinviare l’acquisto di un macchinario sembri la scelta più prudente. Per il Cassinate, dove l’automotive pesa su occupazione e tessuto industriale, il commissario vede due strade che possono convivere nella stessa azienda: restare nel settore seguendo l’evoluzione di modelli, materiali e standard dei costruttori, oppure trasferire competenze verso meccanica industriale, ferroviario e aerospazio civile. Per molte PMI la strada più realistica sarà graduale, mantenendo le forniture automotive e destinando parte della capacità produttiva a nuovi mercati.

Domande dal 23 novembre 2026 sulla piattaforma GeCoWEB Plus

Le domande si presentano sulla piattaforma GeCoWEB Plus dalle ore 12 del 23 novembre 2026 alle ore 17 del 3 ottobre 2028, con chiusura anticipata in caso di esaurimento dei fondi. Il formulario può essere compilato già da ora. Alla domanda va allegata l’attestazione della banca che certifica l’erogazione del finanziamento BEI e, dove previsto, quella che qualifica il progetto come investimento in innovazione e sostenibilità. Per la riserva automotive serve anche l’attestazione del Consorzio Industriale del Lazio. I contributi sono assegnati in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse.