Evernorth entra in borsa, il FMI avverte sui pericoli della tokenizzazione e Bitcoin attraversa un mese incerto: ecco l’analisi completa.

L’ecosistema delle criptovalute sta vivendo una fase di grande fermento: una nuova società di tesoreria basata su XRP ha aperto la sua quotazione al Nasdaq, il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto sulla tokenizzazione di asset tradizionali, e Bitcoin ha mostrato segnali contrastanti nel mese di ottobre.

Evernorth scatta al Nasdaq con +5%

Il titolo Evernorth Holdings (XRPN) è stato ammirato dagli investitori fin dal primo minuto di contrattazione, registrando un rialzo di circa il cinque per cento. La decisione di quotarsi è stata accompagnata da una mossa strategica: la nomina di Hugo Jeandesboz, ex co-chief investment officer di Coinbase Asset Management, a nuovo chief investment officer. Il suo compito sarà quello di dirigere l’intera strategia di tesoreria dalla gestione della liquidità alle decisioni di allocazione dei fondi in XRP.

Le partecipazioni in XRP e il modello di rendimento

Evernorth possiede circa 473 milioni di XRP, valore stimato intorno ai 657 milioni di dollari al momento del debutto. La società utilizza questi token per implementare strategie di rendimento nella finanza decentralizzata (DeFi) generando così reddito aggiuntivo per gli azionisti. Con una capitalizzazione di mercato del token pari a quasi 88 miliardi di dollari, XRP si posiziona come la quinta criptovaluta più grande al mondo.

Il FMI avverte sui rischi e sulle opportunità della tokenizzazione

Un recente studio del Fondo Monetario Internazionale ha esaminato il fenomeno della tokenizzazione ovvero la trasformazione di titoli tradizionali in token crittografici. Il documento evidenzia una notevole crescita dei volumi di scambio, con una media di 303 miliardi di dollari negli ultimi 30 giorni, dominata principalmente da investitori retail. I bond, sia sovrani sia corporate, rappresentano la quota più consistente delle emissioni tokenizzate, avvicinandosi agli 8 miliardi di dollari nella seconda metà del 2025.

Vantaggi e vulnerabilità emergenti

Secondo il FMI, la tokenizzazione può ridurre i costi operativi automatizzando processi attualmente manuali, come la distribuzione dei dividendi o il trasferimento di collaterale. Tuttavia, il rapporto avverte anche di nuove vulnerabilità, soprattutto legate alla necessità di una supervisione normativa più solida. Gli Stati Uniti restano il principale emittente di asset tokenizzati, mentre altre giurisdizioni come Liechtenstein, BVI, El Salvador e l’UE restano indietro.

Bitcoin a ottobre: indecisione tra ribasso e speranza

Nel mese di ottobre, Bitcoin ha chiuso con una lieve perdita del 1% su base mensile, mentre la settimana corrente mostra un calo del 4,3%. Dopo aver raggiunto un picco storico di 126.272 USDT a ottobre dell’anno scorso, la criptovaluta ha testato un massimo di 87.374 USDT, per poi ritirarsi verso la zona di resistenza intorno ai 92.000 USDT. Una candela doji osservata nelle ultime ore indica un livello di indecisione che potrebbe preannunciare una potenziale rottura al rialzo.

Livelli di supporto e sentiment di mercato

Gli analisti individuano il primo supporto rilevante intorno ai 76.350 USDT, in corrispondenza della media mobile a 50 periodi, mentre un supporto più solido si trova a 72.500 USDT. Nonostante la flessione, l’ indice Fear and Greed resta nella zona dell’ avidità segnando 64 su 100, segnale che gli investitori mantengono un atteggiamento ottimista verso il futuro di Bitcoin.

Gli operatori dovrebbero monitorare attentamente le evoluzioni della governance delle riserve in XRP, le normative emergenti sulla tokenizzazione e le soglie tecniche di supporto di Bitcoin per cogliere opportunità e mitigare i rischi.