La Cina affronta l’involuzione economica con iniziative strategiche

La Cina sta intraprendendo misure decisive per affrontare una delle sue sfide economiche più pressanti: l’involuzione.

Questo fenomeno, sempre più discusso, si riferisce a un ciclo di concorrenza eccessiva in cui le aziende si trovano a fronteggiare rendimenti decrescenti, spesso costrette a ridurre i prezzi e ad aumentare la capacità produttiva per rimanere a galla. Settori come quello dei veicoli elettrici, dei pannelli solari, dell’acciaio e della logistica sono già in difficoltà, con margini di profitto ridotti al minimo e modelli di crescita insostenibili.

Strategie di intervento del governo

In risposta a questa crisi, il governo cinese ha dato vita a una vasta campagna “anti-involuzione”, finalizzata a contenere l’eccesso di capacità produttiva e a ristabilire l’equilibrio in settori cruciali. L’iniziativa, sostenuta dalla Commissione centrale per gli affari finanziari ed economici, segna un ritorno a riforme mirate che ricordano gli sforzi compiuti con successo nel 2015-2016 per rimodellare l’industria e aumentare la redditività.

Le acciaierie di Tangshan, ad esempio, hanno ricevuto l’ordine di ridurre la produzione del 30%, mentre le miniere di carbone stanno subendo un’applicazione più rigorosa delle quote. Anche i produttori di cemento e vetro sono sotto un controllo normativo più severo. Nel settore agricolo, le autorità intendono diminuire di un milione il numero di scrofe per stabilizzare l’offerta di carne suina. I produttori di vetro solare e polisilicio stanno collaborando per ridurre la produzione, e le autorità stanno intervenendo sui prezzi dei veicoli elettrici e sulle piattaforme di consegna alimentare per fermare la concorrenza distruttiva basata sui prezzi.

Nuove sfide e opportunità

A differenza delle precedenti riforme, l’attuale sovraccapacità produttiva si concentra nei settori della nuova economia, dominati da aziende private piuttosto che da imprese statali. Questo cambiamento presenta nuove sfide, poiché tagli amministrativi alla produzione, senza un adeguato supporto della domanda, potrebbero ostacolare la crescita del PIL e dell’occupazione, aumentando il rischio di una disinflazione prolungata. Tuttavia, alcune aziende potrebbero beneficiare di questa nuova politica.

Tra i potenziali vincitori emergono Anhui Conch Cement e J&T Express. Nonostante una domanda immobiliare debole, Anhui Conch potrebbe trarre vantaggio dai controlli sulla produzione nelle regioni ad alta richiesta. J&T Express, una compagnia di logistica con crescente esposizione nel mercato ASEAN e in America Latina, potrebbe vedere un incremento se la concorrenza interna si attenuerà a causa delle nuove normative. Inoltre, nel settore delle materie prime, aziende come CMOC Group, uno dei principali produttori di rame, e China Jushi, noto produttore di fibra di vetro, sono posizionate per approfittare del miglioramento delle dinamiche di domanda e offerta e dei potenziali aumenti di prezzo legati all’energia eolica e ai veicoli elettrici.

Prospettive future

Con ulteriori misure attese in occasione del prossimo Quarto Plenum e della Central Economic Work Conference, la campagna anti-involuzione della Cina potrebbe rappresentare un punto di svolta nella modernizzazione industriale del Paese. Sebbene i benefici su vasta scala possano risultare limitati, il passaggio da una crescita quantitativa a una crescita qualitativa e sostenibile è un fenomeno che merita attenzione, sia per i decisori politici che per gli investitori e le catene di approvvigionamento globali.