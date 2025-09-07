Rhode arriva nei negozi Sephora: il marchio di Hailey Bieber conquista il mercato

Il 4 settembre 2023 rappresenta una data significativa per gli appassionati di bellezza: il marchio Rhode, fondato da Hailey Bieber, è finalmente disponibile nei negozi Sephora degli Stati Uniti e del Canada.

L’annuncio è stato rilasciato attraverso i canali social ufficiali del brand, che ha comunicato: “Il mondo Rhode è ora da Sephora, la nostra collezione di prodotti essenziali per la cura della pelle e il trucco ibrido è arrivata online e in negozio in tutte le sedi Sephora Usa e Sephora Canada. Non vediamo l’ora di incontrarvi tutti”. Tale notizia ha generato un entusiasmo palpabile tra i fan e i clienti, evidenziato da commenti positivi sui social media.

Il successo di Rhode e la collaborazione con Sephora

La collaborazione tra Rhode e Sephora non rappresenta solo un’importante svolta commerciale, ma costituisce anche un passo strategico significativo per il brand. “Siamo entusiasti di collaborare con Sephora per portare Rhode a un pubblico più ampio. Fin dal primo giorno, il nostro sogno è stato quello di offrire prodotti essenziali, efficaci e mirati per la cura della pelle e il make-up”, ha dichiarato il team di Rhode in un comunicato ufficiale. Questa partnership è particolarmente rilevante, considerando che Rhode è stata acquisita da e.l.f. Beauty per un valore di 1 miliardo di dollari solo pochi mesi fa, un’operazione che ha incluso 800 milioni in contanti e azioni.

Fondata nel 2022, Rhode ha registrato un’impennata nella sua crescita grazie alla notorietà di Hailey Bieber e alla viralità dei suoi prodotti, come il Peptide Lip Treatment. Nel suo anno fiscale concluso il 31 marzo 2025, il brand ha ottenuto ricavi per 212 milioni di dollari, un chiaro indicativo del suo successo commerciale.

Chi è Hailey Bieber?

Hailey Rhode Baldwin, nata nel 1996 a Tucson, in Arizona, è una figura complessa e affascinante. Ha origini statunitensi e brasiliane e proviene da una famiglia con una forte eredità culturale e artistica. Sua madre, Kennya Deodato, è la figlia del noto musicista Eumir Deodato. Da giovane, Hailey sognava di diventare ballerina, ma un infortunio l’ha costretta a riconsiderare il suo futuro. A soli nove anni, ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo, apparendo in un documentario televisivo.

La carriera di Hailey come modella è decollata nel 2014, e da quel momento ha sfilato per marchi di alta moda come Tommy Hilfiger e Moschino, ottenendo anche la copertina di diverse riviste prestigiose. Hailey è diventata una figura nota nel panorama della moda e della bellezza, ma la creazione di Rhode rappresenta il culmine della sua carriera imprenditoriale.

Il futuro di Rhode

Con il lancio di Rhode nei punti vendita Sephora, il marchio è pronto a espandere la sua portata e la sua comunità globale. Hailey Bieber rimane al timone del brand come fondatrice e consulente strategico, garantendo che la visione originale di creare prodotti essenziali e di qualità rimanga intatta. La crescente domanda e l’entusiasmo dimostrato dai fan testimoniano il potenziale di Rhode nel mercato della bellezza. Si tratta solo dell’inizio per questo marchio, e gli occhi sono puntati su come si evolverà nei prossimi mesi e anni.