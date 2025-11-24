La misteriosa scomparsa di Maurizio Sella, un pilastro della Banca Sella

È con grande tristezza che si annuncia la scomparsa di Maurizio Sella, avvenuta nella serata di ieri all’età di 83 anni.

La sua morte è stata causata da una malattia che si è manifestata in modo improvviso, portando rapidamente alla sua dipartita. Sella è stato un’icona nel panorama bancario italiano, avendo dedicato quasi sei decenni alla Banca Sella, un’azienda storica fondata nel 1886 dalla sua famiglia.

La carriera di Maurizio Sella è iniziata con una solida formazione accademica: si è laureato in Economia e commercio all’Università di Torino nel 1966. Nello stesso anno, ha intrapreso il suo cammino professionale all’interno della banca di famiglia, guidata all’epoca dal padre Ernesto e dallo zio Giorgio. Seguendo la tradizione familiare, ha cominciato dal basso, lavorando allo sportello e costruendo la sua carriera passo dopo passo.

L’evoluzione di Banca Sella

Durante il suo lungo percorso, Maurizio Sella ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, diventando Amministratore Delegato e Direttore Generale della Banca Sella dal 1974 fino al 2002. Sotto la sua guida, la banca ha vissuto un periodo di intensa crescita e innovazione, espandendo la propria presenza su tutto il territorio nazionale e modernizzando i servizi offerti ai clienti. Sella ha sempre sostenuto l’importanza di valori come l’etica del lavoro, la dedizione e l’onestà, elementi ritenuti fondamentali per il successo dell’azienda.

Un leader visionario

Nel 2000, Maurizio Sella è diventato presidente di Banca Sella Holding, la capogruppo che ha guidato il gruppo Sella verso nuove sfide e opportunità. È stato anche il fondatore della holding di famiglia Maurizio Sella Saa, istituita per garantire una governance efficace e duratura. La sua leadership è stata caratterizzata da una visione chiara e dal desiderio di innovare, elementi che hanno permesso alla banca di adattarsi ai rapidi cambiamenti del settore finanziario.

Riconoscimenti e impegno nel settore bancario

Il contributo di Maurizio Sella al mondo imprenditoriale è stato riconosciuto con l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro nel 1991, seguita nel 2018 dalla nomina a Cavaliere di Gran Croce, il massimo grado dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Inoltre, dal 2019 ha presieduto la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, dopo aver guidato il Gruppo Piemontese nei tre anni precedenti.

Un impegno costante per il settore

La carriera di Sella è stata segnata da un forte impegno nelle organizzazioni che rappresentano il settore bancario e imprenditoriale, sia in Italia che in Europa. Dal 1990 al 2006, ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Associazione Bancaria Italiana in un periodo cruciale, caratterizzato da trasformazioni e privatizzazioni. Sella ha anche presieduto la Federazione Bancaria Europea e ha contribuito attivamente a numerose iniziative a livello europeo, tra cui il Payment System Steering Group e il SEPA Council.

Oltre ai suoi numerosi incarichi, è stato anche un socio fondatore della Fondazione Cavour di Torino e ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Istituto Luigi Einaudi di Roma, dimostrando un impegno costante per la cultura e la formazione.

La scomparsa di Maurizio Sella rappresenta una grande perdita per il mondo della finanza. La sua eredità e il suo impegno per l’etica e l’innovazione continueranno a vivere attraverso le istituzioni che ha contribuito a costruire e nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.