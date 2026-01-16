La Stampa: Opportunità e Sfide nella Ricerca di Nuovi Acquirenti

La Stampa, storico quotidiano torinese con radici profonde nel panorama editoriale italiano, si trova attualmente in una fase di grande incertezza.

Con l’uscita del noto cronista economico Francesco Spini, ora portavoce di Enel, il futuro del giornale appare nebuloso. La questione centrale riguarda l’identità del nuovo proprietario di un pezzo così importante della storia dell’informazione italiana.

Situazione attuale e trattative in corso

In questo clima di attesa, emergono alcune certezze. È ormai chiaro che La Stampa non è inclusa nelle trattative tra il magnate greco Thodoris Kyriakou e la società Gedi, che prevede la vendita di Repubblica e delle emittenti radiofoniche. Tuttavia, il destino della testata torinese rimane incerto e si cerca un nuovo proprietario che possa riportarla in auge.

Possibili acquirenti e le loro intenzioni

Le voci su potenziali acquirenti si rincorrono. Si è parlato di un interesse da parte della Fondazione Crt, che detiene una piccola quota di UniCredit. Questa fondazione è uno dei due interlocutori contattati dalla Sae, Sapere Aude Editore, che ha recentemente acquisito alcune testate locali da Gedi. Le trattative si baserebbero su un’offerta di circa 22,5 milioni di euro. L’altro grande attore sul campo è la Fondazione SanPaolo, anch’essa di peso nel panorama piemontese.

Altre opportunità e sfide nel panorama editoriale

Un’alternativa potrebbe essere rappresentata dalla NEM, Nord Est Multimedia, guidata da Enrico Marchi, che ha recentemente acquisito testate locali dal gruppo Gedi. Anche in questo caso, si parla solo di interessamenti e discussioni preliminari, lontani da vere e proprie trattative. Un’altra possibilità, per ora accantonata, è l’interesse di Salvatore Palella, noto per il suo ruolo nel quotidiano La Sicilia e per la sua proprietà di Hellbiz.

Analisi delle prospettive future

Attualmente, la proposta di Palella sembra essere stata superata economicamente, collocando Marchi in una posizione privilegiata per l’acquisizione. Tuttavia, è cruciale notare che La Stampa sta attraversando un periodo di grande complessità. La preoccupazione maggiore concerne la volontà di John Elkann di distaccarsi dal suo impero mediatico italiano, mentre il quotidiano non riesce a recuperare il fascino di un tempo.

Il futuro di La Stampa

Il futuro di La Stampa rimane avvolto da un velo di incertezze. L’assenza di un acquirente definito e le trattative che si susseguono senza un esito certo pongono interrogativi sul destino di questo importante quotidiano. Sarà interessante osservare come si evolverà la situazione nei prossimi mesi e se una delle fondazioni o delle aziende in lizza riuscirà a riportare in auge un giornale che, pur avendo attraversato momenti difficili, continua a rappresentare un simbolo della cultura e dell’informazione in Italia.