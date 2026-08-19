Webinar e laboratori per imprenditrici: scopri le nuove opportunità

Donne in attivo propone nuovi appuntamenti formativi dedicati alla fiscalità personale e alla finanza d'impresa. Scopri come partecipare e approfondire le tue conoscenze.

Il percorso di educazione finanziaria promosso da Donne in attivo continua a offrire nuove opportunità di apprendimento per le donne che desiderano gestire al meglio le proprie finanze personali e imprenditoriali. Con una serie di webinar e laboratori, il progetto mira a fornire strumenti concreti per affrontare le sfide economiche e finanziarie del nostro tempo.

Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 22, dalle 14:30 alle 16:30, con un webinar dedicato alla fiscalità personale e al suo ruolo nella pianificazione finanziaria. Durante l’incontro, verranno affrontati temi cruciali come la tassazione dei redditi le plusvalenze e minusvalenze le agevolazioni fiscali e i bonus disponibili. Inoltre, sarà data particolare attenzione ai bias cognitivi che possono influenzare le decisioni economiche, come la procrastinazione e la complessità percepita.

Materiali e registrazioni disponibili

Per chi non ha potuto partecipare ai precedenti incontri o desidera approfondire gli argomenti trattati, sono disponibili online le registrazioni e i materiali dei webinar già svolti. Ad esempio, il secondo webinar del 2026, tenutosi il 14 luglio, ha affrontato il tema degli investimenti in scenari ad alta incertezza. Durante l’incontro, sono stati analizzati i principali strumenti di investimento, come i fondi comuni di investimento e gli ETF e sono state fornite indicazioni su come costruire e gestire un portafoglio in contesti di elevata incertezza economica.

Un altro aspetto fondamentale trattato durante il webinar è stato il ruolo della behavioural economics che ha permesso di comprendere come emozioni e automatismi mentali possano condizionare le decisioni finanziarie. Tra i principali bias cognitivi analizzati, troviamo l’overconfidence l’avversione alle perdite e l’effetto gregge. Questi approfondimenti sono utili per aiutare gli investitori non professionali a riconoscere gli errori più frequenti e adottare strategie più razionali e coerenti con i propri obiettivi.

Laboratorio F.A.R.E. impresa: il percorso continua

Il laboratorio dedicato a imprenditrici e aspiranti tali, intitolato F.A.R.E. impresa prosegue con due nuovi appuntamenti. Il primo incontro si è svolto il 23 luglio e ha posto le basi per un percorso di formazione e approfondimento sulle tematiche di finanza d’impresa. Il secondo incontro è previsto per il 17 settembre, dalle 15:00 alle 16:00, e sarà seguito da un terzo appuntamento il 8 ottobre, sempre dalle 15:00 alle 16:00.

Questi incontri offrono un’opportunità concreta per comprendere il fabbisogno economico del proprio progetto imprenditoriale e orientarsi tra le diverse opzioni di finanziamento, come la finanza agevolata il credito il microcredito il crowdfunding e gli investitori. L’obiettivo è costruire una strategia di finanziamento più consapevole e sostenibile, trasformando la propria idea in un progetto solido e autonomo.

Per maggiori informazioni e per restare aggiornate sul percorso di Donne in attivo, è possibile consultare la pagina dedicata al laboratorio e scoprire come partecipare ai prossimi appuntamenti formativi.