Mercati finanziari in tensione: l’impatto delle obbligazioni e delle materie prime

Wall Street ha registrato un calo significativo, influenzato da una vendita globale di obbligazioni sovrane e dall'aumento dei prezzi del petrolio

I mercati finanziari hanno vissuto una giornata di tensione, con Wall Street che ha chiuso in territorio negativo. La sessione è stata caratterizzata da una vendita massiccia di obbligazioni sovrane a livello globale, che ha spinto i rendimenti a lungo termine ai massimi degli ultimi anni. Questo fenomeno ha avuto un impatto significativo sui titoli tecnologici, contribuendo al terzo calo consecutivo dell’S&P 500.

Il sentiment degli investitori è stato ulteriormente influenzato dai prezzi elevati del petrolio, che sono rimasti stabili nonostante la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran. Il prolungamento del blocco sulle esportazioni petrolifere iraniane ha alimentato i timori di un aumento dell’inflazione, aggiungendo pressione sui mercati.

L’impatto delle obbligazioni sul mercato azionario

Secondo gli analisti, la vendita sui bond riflette la crescente mole di emissioni obbligazionarie da parte delle società legate all’intelligenza artificiale. Queste aziende stanno finanziando i propri investimenti in data center e chip attraverso il debito, entrando in concorrenza con i titoli di Stato per la domanda degli investitori. Questo fenomeno ha contribuito a un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, con il decennale Usa che si è attestato al 4,707%.

Le performance dei principali indici e settori

Il Dow Jones ha perso 116,38 punti, lo 0,22%, chiudendo a 53.343,40 punti. L’S&P 500 ha ceduto 53,09 punti, lo 0,69%, a 7.691,97 punti, mentre il Nasdaq Composite è sceso di 355,20 punti, l’1,33%, a 26.289,71 punti. Tra i settori più colpiti, troviamo le telecomunicazioni, i beni di consumo per l’ufficio e il finanziario.

Tuttavia, alcuni settori hanno mostrato resilienza. Nel paniere S&P 500, il settore energia ha registrato risultati positivi. Tra i colossi americani componenti il Dow Jones, CaterpillarChevronGoldman Sachs e Cisco Systems hanno chiuso in positivo. Al contrario, NikeWalt Disney e Microsoft hanno registrato le peggiori performance.

Le materie prime e le valute

Sul fronte delle materie prime, il petrolio Wti ha guadagnato lo 0,05%, a 84,45 dollari al barile, mentre l’oro spot è salito dello 0,03%, a 4.336,02 dollari all’oncia. L’euro è rimasto pressoché stabile sul dollaro, a 1,1575. Questi movimenti riflettono le tensioni geopolitiche e le aspettative di inflazione, che continuano a influenzare i mercati finanziari.

Questi elementi continueranno a plasmare il sentiment degli investitori nei prossimi giorni.