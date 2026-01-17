Le Sfide di Lovaglio alla Guida del Monte dei Paschi di Siena

La situazione attuale del Monte dei Paschi di Siena (Mps) è caratterizzata da tensioni interne che coinvolgono direttamente il suo amministratore delegato, Luigi Lovaglio.

Sebbene abbia risollevato la banca da una crisi profonda, il suo futuro alla guida dell’istituto è ora in discussione, complicato da dinamiche interne e da rapporti conflittuali.

Il contesto attuale di Mps

Luigi Lovaglio ha assunto la direzione di Mps in un momento critico, riuscendo a realizzare un aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro e riportando la banca a un bilancio attivo. Sotto la sua guida, Mps ha anche acquisito Mediobanca, un passo significativo per il rafforzamento della sua posizione nel panorama finanziario italiano. Tuttavia, questi successi non sembrano sufficienti a garantire la sua permanenza nel ruolo di CEO.

Le tensioni con il consiglio di amministrazione

Il comitato nomine di Mps ha recentemente escluso Luigi Lovaglio dalla lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione, previsto per il 4 febbraio. Tale decisione è stata giustificata da una nuova normativa che impedisce agli amministratori sotto indagine di partecipare alla selezione. Lovaglio è coinvolto in un’inchiesta riguardante la scalata a Mediobanca, insieme ad altri soci significativi, generando un clima di sfiducia nei suoi confronti.

Le dinamiche interne e le prospettive future

La frattura all’interno del consiglio è acuita da tensioni tra Lovaglio e il presidente Nicola Maione. Le critiche rivolte a Lovaglio riguardano la sua cautela nelle operazioni legate a Mediobanca e una presunta mancanza di dialogo con i membri del board. Questa situazione ha portato a frizioni che potrebbero rivelarsi decisive nel prossimo incontro del consiglio, previsto per il 22 gennaio.

Possibili scenari e sostituzioni

Se il consiglio dovesse confermare l’esclusione di Lovaglio, si aprirebbe la questione della sua sostituzione. Tra i nomi circolati, spicca quello di Marco Morelli, ex amministratore delegato di Mps, che ha già una profonda conoscenza dell’istituto. Tuttavia, la decisione finale spetterà al consiglio e alle dinamiche politiche in corso, con il governo ancora titolare di una quota azionaria di minoranza.

Un futuro incerto per Mps

Il futuro del Monte dei Paschi di Siena è appeso a un filo, con la governance che deve affrontare una fase cruciale. Lovaglio, nonostante i successi ottenuti, si trova a fronteggiare un ambiente ostile, in cui le alleanze e le dinamiche di potere possono cambiare rapidamente. La situazione è complessa e gli azionisti, così come i dirigenti, si trovano ora a dover prendere decisioni strategiche che potrebbero segnare il destino di una delle banche più storiche d’Italia.