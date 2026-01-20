Leo Rongone è il nuovo AD di Moncler: Ruffini assume il ruolo di Presidente Esecutivo

Moncler, il prestigioso brand nel settore del lusso, ha annunciato una significativa ristrutturazione interna con l’assegnazione di Leo Rongone come nuovo amministratore delegato a partire dal primo aprile 2026.

Questa decisione strategica è volta a rafforzare la leadership dell’azienda e a prepararla ad affrontare le sfide future, preservando la sua reputazione per innovazione e qualità.

Ruoli e responsabilità

Il presidente esecutivo Remo Ruffini continuerà a svolgere un ruolo cruciale nella governance del gruppo, mantenendo la responsabilità della direzione creativa. La sua esperienza e visione saranno fondamentali per guidare Moncler verso nuovi orizzonti, garantendo che l’azienda rimanga all’avanguardia nel mercato del lusso.

Obiettivi strategici

Questo riassetto organizzativo è concepito per consentire al gruppo di affrontare con maggiore efficacia le opportunità e le sfide del futuro. Con Rongone al timone come amministratore delegato, Moncler si prefigge di consolidare il proprio percorso di crescita e sviluppo, con l’intento di espandere la propria influenza globale.

Il background di Leo Rongone

Leo Rongone porta con sé un bagaglio di esperienze significative nel settore del lusso, avendo ricoperto posizioni chiave in alcuni dei gruppi più rinomati del settore. La sua carriera è cominciata nel 2001 con Fendi, dove ha acquisito competenze in aree strategiche come business intelligence, gestione della supply chain e relazioni con i clienti.

Esperienze precedenti

Dopo oltre dieci anni trascorsi in LVMH, nel 2012 Rongone ha unito le forze con Kering, assumendo il ruolo di chief operating officer presso Yves Saint Laurent. In questa posizione, ha avuto un impatto significativo nelle aree prodotto e retail, contribuendo in modo sostanziale alla crescita del marchio. Nel 2019, è stato nominato amministratore delegato di Bottega Veneta, dove ha guidato il brand verso un posizionamento strategico innovativo e un’evoluzione creativa notevole.

Le parole di Leo Rongone

Commentando la sua nomina, Rongone ha sottolineato il suo onore e la responsabilità nell’assumere questo nuovo ruolo. Ha espresso il suo impegno a lavorare a stretto contatto con Ruffini e con l’intero management di Moncler. “La mia intenzione è quella di accompagnare l’azienda e i suoi marchi verso nuove vette, rispettando i valori autentici che hanno definito l’identità e la forza di Moncler nel corso degli anni,” ha dichiarato.

Visione per il futuro

Con questa nuova leadership, Moncler si prepara a percorrere un cammino che garantirà il mantenimento della sua posizione di prestigio nel mercato del lusso. Inoltre, l’azienda esplorerà nuove opportunità di crescita e innovazione. La combinazione della visione strategica di Ruffini e dell’esperienza di Rongone promette di posizionare l’azienda in una posizione privilegiata per il futuro.