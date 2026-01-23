Leonardo Del Vecchio Acquista la Maggioranza di Editoriale Nazionale: Implicazioni e Futuro

Oggi, il Consiglio di Amministrazione di LMDV Capital ha ufficializzato un’offerta vincolante per l’acquisizione di una quota di controllo di Editoriale Nazionale, un gruppo che possiede alcune delle testate più rilevanti del panorama informativo italiano.

A seguito di questa decisione, il Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. ha approvato il procedimento per formalizzare l’operazione.

Un progetto per il futuro dell’editoria

Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital e noto per il suo legame con il colosso della moda Luxottica, ha sottolineato l’importanza di questa acquisizione: “Questa operazione rappresenta il nostro impegno a lungo termine verso un settore che consideriamo cruciale per il nostro Paese. Siamo convinti che l’informazione di qualità e l’autonomia delle redazioni siano fondamentali per una democrazia sana”.

Investimenti nella qualità dell’informazione

Maria Del Vecchio ha sottolineato l’importanza di investire in modo strategico e sostenibile, utilizzando tecnologie avanzate e competenze professionali per supportare il lavoro dei giornalisti. Il suo obiettivo è instaurare un dialogo costruttivo con i giornalisti e i comitati redazionali, per sviluppare un percorso collaborativo volto a un’informazione più incisiva e responsabile.

Il sostegno di Monrif per un’informazione libera

Andrea Riffeser Monti, presidente del gruppo Monrif, ha espresso soddisfazione per l’accordo siglato con Del Vecchio: “Siamo orgogliosi di collaborare con un imprenditore della sua levatura, che mira a garantire un’informazione libera e responsabile. In un’epoca in cui la democrazia è sotto pressione, il nostro impegno verso una comunicazione etica e di qualità è più che mai essenziale”.

Implicazioni per il panorama editoriale italiano

L’acquisizione di Editoriale Nazionale, che include i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale QN, segna un cambiamento significativo nel settore. Con questa operazione, Del Vecchio non solo amplia il suo portafoglio nel mondo dei media, ma si propone anche di rafforzare la missione di queste testate nel fornire notizie accurate e pertinenti al pubblico italiano.

Questa mossa strategica rappresenta una reazione alle sfide contemporanee che l’editoria sta affrontando, tra cui la digitalizzazione e la necessità di rimanere rilevanti in un panorama mediatico in rapida evoluzione. L’impegno di Del Vecchio di investire nella qualità e nell’indipendenza delle redazioni potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per il giornalismo in Italia.