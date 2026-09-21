Un master unico che unisce cultura economica e innovazione agroalimentare, con corsi in inglese e appelli flessibili.

Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management dei Sistemi Alimentari Sostenibili è stato ideato per creare un ponte stabile tra la cultura economico-gestionale e le competenze tecnologiche del settore alimentare. Grazie alla lunga tradizione dell’Università di Parma nell’ambito agroalimentare e alla collaborazione con le imprese del territorio, il percorso offre una visione integrata capace di supportare la produzione di cibo di alta qualità nel rispetto dell’ambiente.

Il nuovo percorso magistrale in Economia e Management dei Sistemi Alimentari Sostenibili

Il programma si articola su insegnamenti che spaziano dall’economia di impresa alla sociologia del consumo passando per la tecnologia degli alimenti e la gestione della sostenibilità. La collaborazione tra il Dipartimento di Economia e Management e il Dipartimento di Scienze del Cibo e della Dietetica consente agli studenti di acquisire competenze sia teoriche sia pratiche, preparando profili professionali in grado di operare in tutti i livelli della filiera, dalla produzione alla commercializzazione.

Obiettivi formativi e profili professionali

Tra gli obiettivi principali vi è la capacità di analizzare modelli economici applicati al settore agroalimentare, progettare strategie di marketing sostenibile e valutare l’impatto ambientale delle scelte aziendali. I laureati potranno inserirsi in realtà che vanno da aziende agricole innovative a grandi gruppi di trasformazione, passando per start-up nel campo della food tech e enti pubblici impegnati nella sicurezza alimentare.

Calendario accademico, lingua di insegnamento e modalità di accesso

Dal percorso accademico 2025/2026 tutti i corsi saranno erogati interamente in inglese facilitando la partecipazione di studenti internazionali. L’accesso è libero previa verifica dei requisiti, e tutte le informazioni utili sono disponibili sul nuovo sito del corso: /en/cdlm-emsfs. Le sessioni di laurea sono programmate per i mesi di luglio e ottobre 2026 come indicato negli avvisi pubblicati il 24/04/2026 e aggiornati il 05/05/2026.

Avvisi e comunicazioni per gli studenti

Gli studenti iscritti al percorso Food Quality degli anni precedenti possono consultare il sito del dipartimento per verificare i piani di studio, con un avviso specifico pubblicato il 29/07/2022. Queste comunicazioni garantiscono trasparenza su scadenze, esami obbligatori e opportunità di recupero, contribuendo a una gestione più fluida del percorso accademico.

Appelli straordinari e opportunità per gli studenti in scadenza

Per i laureandi in debito di un solo insegnamento è stato programmato un appello straordinario lunedì 28 settembre, ore 14:00, nell’Aula K12. Gli esami riguarderanno Analisi dei Dati per il MarketingStatistica e C.I. Analisi delle Dimensioni della Sostenibilità tutti tenuti dal Prof. Gianluca Morelli.

Procedura di iscrizione e modalità di svolgimento

Per partecipare è necessario inviare una mail al docente indicando nome, cognome, matricola e il nome dell’esame entro i termini stabiliti. Gli studenti devono specificare se intendono usare il proprio PC personale o se preferiscono un dispositivo fornito dal dipartimento, garantendo così la flessibilità logistica necessaria per completare il percorso entro i tempi previsti.