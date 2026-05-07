Master in Scienze Economiche con percorsi specialistici e opportunità internazionali

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche è pensato per chi desidera acquisire competenze avanzate in teoria economica, in principi di economia aziendale e negli strumenti matematico-statistici necessari per analizzare problemi economici complessi.

L’obiettivo del percorso è offrire agli studenti la capacità di interpretare dinamiche macroeconomiche e microeconomiche, valutare il funzionamento dei mercati e proporre soluzioni pratiche per questioni legate alla produzione, all’occupazione e alla distribuzione del reddito. Questo primo paragrafo contestualizza il corso dentro una formazione che integra teoria e applicazione pratica, fornendo basi solide per ruoli analitici e decisionali.

Il piano didattico enfatizza sia gli aspetti teorici sia quelli empirici: attraverso corsi e laboratori gli studenti apprendono a costruire modelli, a svolgere analisi statistiche e a comunicare risultati in modo efficace. In questo contesto il Regolamento didattico del Dipartimento di Economia e il Portale dello Studente forniscono le regole e le informazioni per l’iscrizione, i piani di studio e le procedure amministrative. Il corso è inoltre descritto nella Brochure Scienze Economiche e nella Presentazione corso di laurea magistrale in Scienze Economiche, strumenti utili per orientare la scelta degli studenti.

Organizzazione didattica e percorsi

La struttura del corso consente di scegliere tra tre percorsi specialistici che modulano gli insegnamenti verso ambiti diversi: Economic Analysis (Analisi Economica), Finanza e dinamiche macroeconomiche e Structural change, inequality and employment (Master EPOG). Ogni percorso combina moduli teorici con attività di laboratorio e seminari, con l’intento di sviluppare competenze tecniche e capacità critiche. Gli studenti possono costruire il proprio iter formativo selezionando insegnamenti opzionali in linea con i propri interessi professionali o di ricerca, beneficiando di un focus sia sulle politiche economiche sia sulle interazioni tra economia reale e finanza.

Percorsi e competenze sviluppate

Nel percorso di Analisi Economica l’accento è posto su modelli e metodi per l’interpretazione delle relazioni economiche; nel percorso dedicato alla Finanza si approfondiscono strumenti e dinamiche finanziarie a livello macro e micro; il percorso EPOG affronta temi di cambiamento strutturale, disuguaglianze e mercato del lavoro con corsi in lingua inglese. In ciascun caso gli studenti sviluppano competenze utili per attività di analisi, ricerca e documentazione, nonché per ruoli di amministrazione, gestione e coordinamento in imprese, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private.

Internazionalizzazione e doppio titolo

La componente internazionale rappresenta un pilastro del corso: il programma EPOG, inserito nell’ambito del Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme, offre un percorso in lingua inglese con periodi di mobilità presso atenei partner e la possibilità di conseguire un double degree. Gli studenti interessati possono candidarsi nei periodi di selezione previsti dal bando di ammissione al programma; la partecipazione è sottoposta a procedure di selezione che valutano il profilo accademico e la motivazione. Questa esperienza internazionale rafforza le capacità interculturali e la rete professionale degli studenti.

Accordi specifici e opportunità con Sorbonne

Sempre nell’ambito del programma Epog esiste un accordo con l’Universitè Sorbonne Paris Nord che consente a un numero limitato di studenti, selezionati tra i percorsi Economic Analysis e Finanza e dinamiche macroeconomiche, di svolgere il secondo anno presso l’ateneo francese e ottenere, insieme alla laurea magistrale in Scienze Economiche, il doppio titolo Master M2 International macroeconomics and financialisation. Questa opportunità arricchisce il profilo accademico con competenze avanzate in macroeconomia internazionale e finanza, favorendo l’accesso a carriere internazionali o a programmi di ricerca avanzata.

Sbocchi professionali e prosecuzione degli studi

La formazione erogata prepara le laureate e i laureati a una pluralità di sbocchi: possono intraprendere ruoli analitici in centri di ricerca, istituzioni pubbliche, enti regolatori, banche e imprese, o occupare posizioni di coordinamento e gestione. Il titolo dà inoltre accesso a opportunità di studio post-lauream, come i Master di I e II livello e il Dottorato di Ricerca in Economia, che permettono di specializzarsi ulteriormente o di avviare una carriera accademica. Per orientarsi è possibile consultare servizi come il Career Service, il Programma Erasmus e la Piattaforma GOMP, utili per tirocini e inserimento professionale.

Per informazioni pratiche su ammissioni e immatricolazioni consulta il Portale dello Studente, mentre dettagli sulle norme e sulle procedure sono disponibili nel Regolamento didattico del Dipartimento di Economia. Testimonianze degli alumni e materiali multimediali, tra cui video su YouTube, offrono spunti concreti sull’esperienza formativa. Testo redatto da Ilaria Posca, 04 Maggio 2026.