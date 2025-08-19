Mercati europei in flessione, focus sull’incontro tra Trump e Zelensky

Le Borse europee chiudono la giornata in territorio negativo, con l’unica eccezione di Londra.

Gli investitori sono in attesa di seguire gli sviluppi dell’incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accompagnati da altri leader europei. Questo meeting, che si svolge oggi a Washington, è considerato un momento cruciale per la prospettiva di pace in Ucraina e potrebbe avere conseguenze significative sui mercati finanziari. Le chiusure dei principali indici europei riflettono un clima di cautela, con Piazza Affari che si posiziona poco sotto la parità.

Chiusure dei principali indici europei

A Parigi, il Cac 40 ha registrato una flessione dello 0,50%, mentre a Francoforte il Dax ha ceduto lo 0,18%. Anche Madrid ha visto un calo, con l’Ibex che ha chiuso a -0,24%. In controtendenza, Londra ha segnato un leggero guadagno, con l’Ftse 100 in rialzo dello 0,21%. A Milano, l’indice Ftse Mib ha segnato un -0,03%, chiudendo a 42.641,72 punti.

Nel dettaglio, i titoli a Piazza Affari si sono mossi in ordine sparso. Brillanti le performance di Leonardo e Saipem, rispettivamente a +3,16% e +2,29%, seguite da Azimut che ha guadagnato l’1,32%. D’altro canto, il settore bancario ha mostrato segni di debolezza, con Buzzi in calo dell’1,09% e Tenaris a -0,68%. Le banche, in particolare, stanno affrontando un momento difficile in attesa del simposio economico di Jackson Hole, previsto per la fine della settimana.

Attesa per sviluppi economici e valutari

Nel mercato obbligazionario, lo spread tra i Btp italiani decennali e i Bund tedeschi si è mantenuto stabile a 82 punti, in linea con la chiusura della settimana precedente. Il rendimento del decennale italiano si è attestato al 3,59%. Sul fronte valutario, l’euro ha chiuso in calo, scendendo sotto 1,17 dollari, con un cambio finale di 1,1672 dollari, mentre si attende l’esito dell’incontro tra Trump e Zelensky.

Inoltre, gli investitori sono in attesa dell’intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al simposio di Jackson Hole, dove si prevede che saranno discusse le future politiche monetarie, con particolare attenzione a un possibile taglio dei tassi di interesse previsto per settembre. In questo contesto, l’euro ha mostrato una lieve ripresa nei confronti dello yen, guadagnando lo 0,22% e raggiungendo il valore di 172,56 yen.

Conclusioni e prospettive future

Il clima di attesa sui mercati europei è palpabile. Gli investitori seguono attentamente gli sviluppi politici e economici. L’incontro a Washington rappresenta un momento cruciale, non solo per la situazione in Ucraina, ma anche per l’andamento delle borse nel prossimo futuro. Con l’incertezza che avvolge i mercati, gli operatori continueranno a monitorare le notizie e gli indicatori economici, sperando in una stabilizzazione e in segnali positivi per le prossime settimane. Ma tu, come valuti la situazione attuale? Quali sono le tue aspettative per il futuro?