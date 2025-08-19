Andrea Presti: bilancio in crescita e nuove iniziative nel fitness

Andrea Presti, il famoso culturista italiano, sta vivendo un momento di grande espansione nel suo business di attrezzature per palestre.

Recentemente, la sua azienda, Andrea Presti srl, ha approvato il bilancio per il 2024, rivelando un aumento significativo dei ricavi: da 757.000 euro si è passati a oltre 1,1 milioni. Tuttavia, nonostante questo successo, l’utile netto ha subito una contrazione, scendendo da 60.000 euro a 32.000 euro. Cosa significa tutto ciò? Sicuramente, è un chiaro segno delle sfide che il business sta affrontando, compresi debiti che, pur essendo diminuiti da 110.000 euro a 104.000 euro, richiedono comunque attenzione e strategia.

Crescita e sfide nel business di Presti

La crescita dei ricavi di Andrea Presti srl rappresenta un passo importante nella sua carriera imprenditoriale. La società si concentra principalmente sull’attività di personal trainer, un settore in cui Presti ha costruito la sua reputazione. Ma non è tutto oro quel che luccica: l’utile netto in calo potrebbe indicare investimenti significativi o spese operative elevate. La nuova direzione strategica di Presti include anche la commercializzazione di abbigliamento sportivo attraverso Presti Clothing srl, lanciata lo scorso anno, ma i ricavi di questa iniziativa sono stati finora trascurabili. Cosa potrà fare Presti per far decollare anche questo nuovo ramo d’azienda?

Nuove alleanze nel settore fitness

Un ulteriore sviluppo interessante è avvenuto di recente a Padova, dove Francesco Tirsi, in rappresentanza della Presti Holding, ha formalizzato una partnership con JK Fitness srl, un leader consolidato nel settore delle attrezzature per il fitness. La nuova società, Presti Diamond srl, è stata costituita con JK Fitness che detiene il 60% delle azioni e Presti Holding il restante 40%. Questo accordo segna un’importante espansione per Presti, permettendogli di entrare in un mercato competitivo con una solida base di supporto. La nuova società si concentrerà sulla progettazione, produzione, vendita e noleggio di macchine e accessori per il fitness, un segmento in continua crescita. Come potrà questa alleanza influenzare il panorama del fitness in Italia?

La visione di Presti per il futuro

Il consiglio d’amministrazione di Presti Diamond srl è presieduto da Mirco Castellani, fondatore di JK Fitness, e include figure chiave come Jacopo Castellani, il figlio di Mirco, Andrea Presti, Francesco Tirsi ed Erika Rapetta. Questa composizione suggerisce una sinergia tra esperti del settore e una visione condivisa per il futuro. Con la sua esperienza nel mondo del fitness e del culturismo, unita alle capacità imprenditoriali di Castellani, Presti potrebbe portare a innovazioni significative nel mercato delle attrezzature per palestre. Sarà interessante vedere come questa nuova sinergia si tradurrà in opportunità concrete.

In sintesi, Andrea Presti sta affrontando una fase di transizione e crescita nel suo percorso imprenditoriale. Con un aumento dei ricavi e nuove alleanze nel settore, il futuro potrebbe riservare ulteriori sviluppi interessanti. La combinazione di competenze nel fitness e spirito imprenditoriale potrebbe rivelarsi vincente in un mercato in continua evoluzione. E tu, che opinione hai su questa evoluzione?