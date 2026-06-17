Mercati finanziari in ascesa: performance dei titoli italiani il 16 giugno 2026

Il 16 giugno 2026, la Borsa Italiana ha chiuso in territorio positivo, con UniCredit e IntesaSanpaolo in forte rialzo e le petrolifere in calo.

Il 16 giugno 2026, i principali indici della Borsa Italiana hanno chiuso la giornata con un segno positivo, riflettendo un generale ottimismo degli investitori. Il FTSEMib ha registrato un aumento dell’1,15%, raggiungendo i 52.433 puntimentre il FTSE Italia All Share ha guadagnato l’1,07%. Il controvalore degli scambi ha subito una leggera flessione, scendendo a 4,87 miliardi di euro rispetto ai 4,99 miliardi del giorno precedente.

Settore bancario in evidenza

Tra i titoli del settore bancario, UniCredit e IntesaSanpaolo hanno registrato performance particolarmente positive. UniCredit ha chiuso con un rialzo del 4,17%a 77,68 euromentre IntesaSanpaolo ha guadagnato il 2,91%raggiungendo 6,056 euro.

Questo rialzo è stato influenzato dall’offerta di scambio sulle azioni di Commerzbankche ha visto UniCredit acquisire il 12,41% del capitale. IntesaSanpaolo, d’altra parte, ha annunciato un impegno a consultarsi con il governo italiano riguardo alle future decisioni su Generali e Banca Mps.

Petrolifere in calo nonostante l’accordo di pace

Nonostante l’accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbe liberare il traffico nello Stretto di Hormuz entro il 19 giugno, i titoli del settore petrolifero hanno registrato un calo. Il prezzo del greggio a New York è sceso a 77 dollari al barileinfluenzando negativamente le performance di ENISaipem e Tenaris.

ENI ha registrato una flessione dello 0,54%a 22,01 euromentre Saipem ha perso il 4,67%chiudendo a 4,596 euro. Anche Tenaris ha subito un calo dell’1,77%, a 26,14 euro.

STM e AVIO: performance contrastanti

STM ha subito una flessione del 4,05%a 65,69 eurononostante l’indice SOX di Philadelphia dei semiconduttori abbia guadagnato il 5,45%. La società ha annunciato il lancio di obbligazioni senior unsecured per un ammontare nominale di 1,5 miliardi di dollariconvertibili in azioni ordinarie.

D’altra parte, AVIO ha registrato un leggero rialzo dello 0,2%a 35,56 eurononostante la seduta nervosa. Questo movimento è stato influenzato dal balzo di SpaceX al Nasdaq nella seduta del 15 giugno.

Nel segmento STAR, FILA ha registrato un rialzo dell’1,84%, a 9,43 euroannunciando l’avvio della cessione di una quota fino al 7% del capitale di DOMS Industries. Anche Eurotech ha performato bene, guadagnando il 9,38%a 1,422 euro.

Nel frattempo, il Bitcoin è sceso sotto i 66.000 dollarimentre il prezzo dell’oro si è riportato a 4.350 dollari. Lo spread Btp-Bund si è ristretto sotto i 70 punticon il rendimento del Btp decennale sceso al 3,65%. L’euro è tornato oltre gli 1,16 dollari.