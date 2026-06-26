Mercati sotto pressione: Bitcoin verso 47.000$ mentre il dollaro risale sui massimi annuali

Bitcoin mostra segnali tecnici di debolezza e rischi legati a vendite forzate da parte di grandi detentori; sul fronte macro il dollaro si rafforza dopo una svolta restrittiva della Fed e gli investitori aspettano i dati PCE

I mercati finanziari stanno vivendo una fase di maggiore tensione in cui elementi tecnici sulle criptovalute si sommano a pressioni macro sul cambio euro/dollaro. Da un lato Bitcoin registra segnali tecnici che confermano un momentum ribassista e sollevano dubbi sulla capacità di grandi detentori di evitare liquidazioni. Dall’altro, il dollaro Usa ha accelerato il rialzo dopo una chiara svolta di politica monetaria che ha aumentato le attese di nuovi ritocchi dei tassi.

Questo articolo mette a confronto i fattori che stanno guidando la volatilità: indicatori on-chain e pattern grafici su Bitcoin, la situazione finanziaria di un importante acquirente istituzionale e l’impatto delle mosse della Federal Reserve sul cambio EUR/USD, includendo le aspettative sui dati PCE.

Segnali on-chain e pattern tecnico che spingono Bitcoin verso target più bassi

Le metriche on-chain mostrano come le bande di prezzo MVRV — utilizzate per mappare il costo medio degli investitori e i cicli di valutazione storici — continuino a indicare che il prezzo spot è distante dalle baseline storiche prossime ai 53.390$ e 42.710$. Se il mercato dovesse ri-allinearsi a questi livelli, si aprirebbe una forte convergenza verso un obiettivo tecnico ribassista intorno ai 47.000$.

Su timeframe più brevi, il grafico a 4 ore ha formato un pattern Head and Shoulders classico segnale di inversione. La sequenza ha visto una spalla sinistra vicino ai 64.000$, una testa intorno ai 67.000$ e una spalla destra più bassa. Questo tipo di formazione suggerisce un esaurimento della spinta rialzista locale e supporta l’ipotesi di ulteriori correzioni.

Implicazioni operative e obiettivi tecnici

L’eventuale discesa verso le bande on-chain inferiori sarebbe coerente con i target tecnici indicati dagli analisti: la zona di confluenza attorno ai 47.000$ rappresenta un nodo significativo, dove le metriche di valore realizzato e i supporti storici potrebbero attirare compratori di lungo periodo. Tuttavia, fino a quando la struttura del mercato rimane frammentata, volatilità e movimenti disordinati restano probabili.

Il caso Strategy: stress finanziario e rischi di vendita forzata di Bitcoin

Il calo del prezzo di un grande emittente che detiene Bitcoin ha avuto effetti diretti sulle quotazioni della criptovaluta. L’azienda in questione, che finanzia gli acquisti di Bitcoin tramite emissioni di azioni privilegiate perpetue ha visto aumentare notevolmente gli obblighi di cedole, oggi attestati intorno all’11,50% annuo pagati mensilmente. Questo ha moltiplicato il costo del servizio del debito, portando gli oneri annuali da circa 300 milioni a oltre 1,2 miliardi di dollari.

La pressione si è riflessa sul prezzo delle obbligazioni privilegiate, sceso nettamente sotto la parità, bloccando la capacità dell’azienda di emettere nuovo capitale senza diluire fortemente gli azionisti. In questo contesto la società è stata costretta a vendere una minima parte delle proprie riserve in Bitcoin per coprire pagamenti, una mossa che ha incrinato la credibilità della promessa di non vendere più asset digitali.

Dal punto di vista di mercato, la preoccupazione principale è che un peggioramento della situazione finanziaria porti a vendite molto più ampie: la società detiene infatti una porzione significativa dell’offerta complessiva di Bitcoin, perciò qualsiasi liquidazione su larga scala potrebbe amplificare la pressione di prezzo.

Rafforzamento del dollaro e attesa dei dati PCE: impatto sui mercati

Sul fronte macro, il dollaro ha segnato una serie di rialzi consecutive, sfruttando la svolta più restrittiva emersa nella recente riunione della Federal Reserve presieduta da Kevin Warsh. Nonostante i tassi ufficiali siano rimasti fermi nel range 3,50%-3,75%, le proiezioni dei membri della banca centrale hanno aumentato le probabilità di ulteriori aumenti entro l’anno, con i mercati dei futures che prezzano oggi circa il 90% di possibilità per un rialzo a dicembre.

Gli investitori ora guardano ai prossimi dati sull’indice PCE la misura di inflazione preferita dalla Fed, per il mese di maggio: le stime suggeriscono un’accelerazione dei prezzi complessivi e del dato core, scenario che potrebbe alimentare ulteriori scommesse su tassi più alti. Sul cambio EUR/USD la rottura al ribasso della soglia 1,14/1,15 proietta un target di breve periodo verso 1,13 e una possibile estensione verso 1,10 in caso di conferme.

L’orientamento operativo dipende dalla propensione al rischio: posizioni speculative possono prendere profitto su movimenti verso 1,13, mentre strategie più difensive guardano a livelli più bassi per chiudere l’arco temporale dell’investimento.