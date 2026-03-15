Mutui Cdp, formazione e riforma contabile: il panorama per i Comuni a marzo 2026

Il periodo tra febbraio e marzo 2026 si caratterizza per una serie di interventi e appuntamenti che interessano la finanza locale e la gestione degli enti comunali.

Tra le notizie principali spicca l’operazione di rinegoziazione mutui promossa dalla CDP, affiancata da una fitta agenda di webinar, masterclass e pubblicazioni curate da ANCI e IFEL. Questi elementi si intrecciano con richieste di confronto istituzionale, come la lettera di ANCI al MEF sull’IMU, e con strumenti operativi rivolti ai funzionari e agli organi tecnici degli enti locali.

Rinegoziazione mutui Cdp: che cosa prevede e perché conta

L’iniziativa di CDP per la rinegoziazione dei mutui è stata al centro delle comunicazioni di marzo 2026: l’avvio della fase operativa è fissato a partire dal 16 marzo e proseguirà fino al 9 aprile. Secondo le istituzioni questo strumento può alleggerire la pressione sul bilancio degli enti, liberando risorse che potranno essere destinate al miglioramento dei servizi locali. In termini pratici, la possibilità di rinegoziare le condizioni dei prestiti rappresenta un’opportunità per ridurre oneri finanziari e riqualificare investimenti programmati. Per i sindaci e i responsabili finanziari la proposta richiede valutazioni tecniche sull’impatto di breve e medio termine.

Intervento politico e comunicazioni ufficiali

Il presidente Manfredi ha commentato la misura sottolineando come la rinegoziazione mutui della CDP possa «sostenere la finanza degli enti e permettere di migliorare i servizi» (nota pubblicata il 13/3/2026). È utile considerare questa iniziativa insieme alle altre misure e ai calendari formativi offerti da ANCI e IFEL, poiché solo un approccio coordinato tra aspetti finanziari e capacità amministrativa può tradurre l’operazione in vantaggi concreti per i cittadini. La finestra temporale indicata imporrà decisioni rapide da parte degli uffici competenti.

Formazione, indagini e strumenti pratici per gli enti

Nel mese sono stati programmati diversi appuntamenti formativi: un webinar organizzato da ANCI e dalla Fondazione IFEL (12/3/2026), la seconda masterclass in Entrate e Riscossione con il bando aperto per i responsabili degli uffici entrate, e percorsi su contabilità accrual e IA applicata alla PA. Parallelamente, l’Osservatorio Nazionale RUP ha promosso l’indagine 2026 con un questionario anonimo compilabile dal 2 al 16 marzo 2026, finalizzato a raccogliere bisogni e criticità operative dei responsabili unici del procedimento. Queste azioni supportano la costruzione di competenze pratiche per l’attuazione dei progetti e la gestione amministrativa.

Avvisi, bootcamp e opportunità per giovani e staff

Tra le iniziative operative si segnala DoteComune, con l’avviso per la selezione di 97 tirocinanti attivo dal 24 febbraio 2026 al 10 marzo 2026, e il nuovo bootcamp IFEL su come disegnare un piano per l’introduzione dell’IA negli enti locali. Inoltre il Piano Nazionale Formazione Appalti – PNRR Academy ha lanciato l’indagine RUP 2026 (cfr. CIRCOLARE 120/26), offrendo strumenti di aggiornamento sulle gare e la compliance. Il Quaderno operativo ANCI N. 61 “Il personale dei Piccoli Comuni” è stato pubblicato il 27/2/2026 come risorsa pratica per enti con organici ridotti.

Riforma contabile, IMU e dialogo istituzionale

Il tema della riforma contabile è rimasto al centro dei dibattiti: il segretario generale di ANCI, Nicotra, ha ribadito la necessità di chiarezza, confronto e tempi sostenibili nel corso del convegno del Consiglio nazionale dei commercialisti (intervento del 3/3/2026). Sul fronte fiscale, ANCI ha chiesto al MEF un confronto specifico per tutelare il gettito comunale relativo all’IMU (missiva del 10/3/2026). Parallelamente, IFEL ha promosso momenti di confronto sulla contabilità economico-patrimoniale e sui costi standard dei servizi, per accompagnare gli uffici nell’adozione di nuovi criteri di rendicontazione.

Complessivamente, il mix di misure finanziarie, formazione e dialogo istituzionale propone una roadmap di impegni per i Comuni: dall’analisi delle opportunità offerte dalla CDP alla partecipazione a percorsi formativi e consultazioni tecniche. La sfida principale resta trasformare queste occasioni in azioni concrete e sostenibili, valorizzando le competenze locali e garantendo il presidio delle entrate e dei servizi per i cittadini.