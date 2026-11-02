L’Iran promette di riaprire Hormuz, i prezzi dell’energia crollano e le borse europee oscillano: Milano sale, Londra e Francoforte scendono.

Il mercato finanziario europeo ha mostrato segnali contrastanti nella giornata del 2 novembre 2026, subito dopo la dichiarazione del ministro degli Esteri iraniano Esmail Baghaei sulla disponibilità a riaprire lo Stretto di Hormuz entro 48 ore. L’annuncio, percepito come un passo verso la riduzione delle tensioni geopolitiche, ha scatenato un’immediata revisione delle aspettative sui prezzi dell’energia, con effetti a catena sui titoli azionari e sui future. In questo contesto, è utile analizzare le dinamiche che hanno caratterizzato la sessione, distinguendo tra impatto diretto sui prezzi delle materie prime e le reazioni dei principali indici.

Annuncio di Teheran: apertura dello Stretto di Hormuz entro due giorni

Il ministro degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha dichiarato che l’Iran è pronto a riattivare le rotte marittime nello Stretto di Hormuz “entro due giorni”, definendo la mossa un segnale di buona fede. La frase chiave – “La possibilità di attuare questo piano in due giorni è un ulteriore segno della buona fede dell’Iran” – ha indicato una volontà concreta di deflettere le pressioni sulla catena di approvvigionamento energetico globale. In cambio, è stato sottolineato che “se le richieste di Teheran saranno soddisfatte, sarà possibile ripristinare la sicurezza nello Stretto di Hormuz e rilanciare il processo negoziale in tempi brevissimi”. Tale prospettiva ha ridotto il premio di rischio percepito dagli operatori, spostando l’attenzione dalla paura di interruzioni a una più ottimistica valutazione di continuità.

Ripercussioni sui prezzi dell’energia: WTI sotto i 100 dollari, gas in calo

Il valore del WTI, principale benchmark statunitense per il petrolio, è sceso del 4,49% toccando i 99,44 $ al barile, una soglia psicologica importante sotto i 100 $. Parallelamente, il contratto di riferimento per il gas naturale a Amsterdam ha perso il 5,04%, fissandosi a 98,71 € per megawattora. Questi ribassi riflettono la valutazione di mercato secondo cui la riduzione delle tensioni nello Stretto di Hormuz dovrebbe limitare le interruzioni dei flussi di greggio e gas, abbattendo i premi di assicurazione e i costi di trasporto. La diminuzione dei prezzi energetici è anche un segnale positivo per le aspettative inflazionistiche, poiché l’energia è una componente chiave nella composizione dell’indice dei prezzi al consumo.

Movimenti dei principali indici europei

Le borse del Vecchio Continente hanno reagito in maniera differenziata. Milano ha registrato un rialzo di +0,2%, mostrando una leggera resilienza nonostante la pressione al ribasso dei settori energetici. Madrid ha segnato la performance più positiva, +0,4%, mentre Parigi è rimasta quasi piatta, con un +0,06%. Al contrario, i mercati di Francoforte e Londra sono scesi rispettivamente di -0,1% e -0,2%. Queste variazioni indicano che gli investitori hanno valutato separatamente le implicazioni per i settori industriali più sensibili al costo dell’energia rispetto a quelli più orientati al consumo interno o a settori difensivi.

Riflessi sui titoli dei grandi gruppi petroliferi

Le quotazioni dei principali gruppi energetici hanno subito contrazioni coerenti con il calo delle materie prime. BP è sceso dell’1,56%, TotalEnergies del 1,44%, Eni dell’1,40% e Shell dell’1,34%. La diminuzione dei prezzi del greggio traduce direttamente in margini più ristretti per le compagnie che vendono direttamente il prodotto sul mercato spot, e in una revisione dei piani di investimento a medio termine. Tuttavia, la riduzione della volatilità geopolitica potrebbe aprire opportunità per rinegoziare contratti a lungo termine e migliorare le prospettive di flussi di cassa futuri.

Future americani e prospettive a breve termine

Sul mercato statunitense, i future di Wall Street hanno mostrato un orientamento positivo nella mattinata, in attesa del voto di medio termine negli Stati Uniti e dei prossimi dati sui PMI e sull’indice manifatturiero ISM. Gli operatori hanno interpretato l’ottimismo europeo come un possibile impulso di liquidità globale, contribuendo a sostenere i contratti derivati nonostante il calo dei prezzi energetici. I futuri dati macroeconomici americani resteranno un driver fondamentale per i mercati, poiché indicano la salute del settore manifatturiero e, di conseguenza, la capacità di assorbire eventuali shock energetici.