Patrimonio, utili e azionisti di Aedes in un quadro aggiornato.

Aedes S.p.A. è una società specializzata nella proprietà e nella gestione di beni immobiliari. La sua attività si articola tra diverse tipologie di immobili, dal settore ufficio a quello logistico, con una presenza consolidata sul mercato italiano. I dati più recenti, riferiti alla chiusura del 2025, mostrano un valore complessivo di mercato pari a 9,7 milioni di euro, risultato della combinazione di asset diversi per natura e destinazione.

Composizione del patrimonio immobiliare al 2025

Il mix di proprietà è distribuito in modo eterogeneo: il settore uffici rappresenta il 42,3% del valore totale, seguito dal commercio al 26,5%. La quota di edifici residenziali è dell’11,4%, mentre i siti industriali costituiscono il 15% del portafoglio. Infine, la componente logistica è la meno rilevante, con un 4,8% del valore complessivo. Questa diversificazione consente a Aedes di mitigare i rischi legati a cicli economici specifici di ciascuna categoria.

Andamento dei risultati di bilancio dal 2021 al 2025

Il periodo 2021-2025 evidenzia un percorso di recupero dopo una fase di perdite significative. Nel 2021, i redditi locatizi lordi ammontavano a 44 mila euro, mentre il risultato operativo era negativo per 2.624 mila euro, generando una perdita netta di 2.584 mila euro. Nel 2022, i ricavi da attività ordinarie sono cresciuti a 1.062 mila euro, ma il risultato operativo è rimasto negativo (-1.219 mila euro) e la perdita netta è scesa a 1.168 mila euro.

Nel 2023, la performance è peggiorata ulteriormente: i ricavi locativi sono scesi a 68 mila euro e il risultato operativo a -1.679 mila euro, con una perdita netta di 1.580 mila euro. L’anno successivo, 2024, ha mostrato un lieve miglioramento dei ricavi (149 mila euro locativi, 241 mila euro da attività ordinarie) ma il risultato operativo è rimasto fortemente negativo (-1.540 mila euro) e la perdita netta è di 1.482 mila euro.

Il 2025 segna una svolta: i redditi locativi salgono a 791 mila euro e i proventi da attività ordinarie a 929 mila euro, portando il risultato operativo a un valore positivo di 960 mila euro. Il costo netto dell’indebitamento è pari a 110 mila euro, mentre l’utile netto raggiunge i 972 mila euro, di cui 264 mila euro attribuiti alla quota di gruppo. Questo balzo positivo indica una rimarginazione della redditività grazie a una gestione più efficace del portafoglio e a una riduzione dei costi finanziari.

Governance e proprietà: dirigenti e azionisti principali

La leadership di Aedes è affidata a Giorgio Ferrari, Amministratore Delegato, e a Rinaldo Ferraro, Direttore Finanziario. Entrambi i dirigenti guidano la strategia aziendale verso una maggiore efficienza operativa e una valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Dal punto di vista proprietario, la struttura azionaria è frammentata. Gli altri azionisti detengono il 46,58% del capitale, mentre La Rondine Società Semplice possiede il 29,99%. La quota di Navig S.a.s. di Giorgio Zaffaroni è del 10,93%, seguita da Simone Raineri con il 7,23% e Stella D’Atri al 5,27%. Questa composizione suggerisce una governance equilibrata tra investitori istituzionali e individuali, con potenziali sinergie per il futuro sviluppo degli asset.