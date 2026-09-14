Nikkei in flessione: yen si rafforza in vista della riunione della Bank of Japan

La Borsa di Tokyo inizia la settimana con un calo dello 0,62%, mentre il petrolio sale e lo yen si rafforza in vista della riunione della Bank of Japan

La Borsa di Tokyo ha aperto la settimana con un segnale negativo, riflettendo le preoccupazioni globali che stanno influenzando i mercati finanziari. Il principale indice azionario giapponese, il Nikkei, ha registrato una flessione dello 0,62%, scendendo a 63.616,33 punti. Questo calo è stato influenzato da diversi fattori, tra cui il rialzo dei prezzi del petrolio e i timori legati agli investimenti nell’intelligenza artificiale.

Il rialzo del petrolio e le tensioni geopolitiche

Uno dei principali fattori che ha contribuito al calo del Nikkei è stato il rialzo dei prezzi del petrolio. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno spinto le quotazioni del greggio, un indicatore chiave per l’economia globale. Un aumento dei prezzi del petrolio tende a pesare sui costi di produzione e sui margini delle aziende, oltre che sull’inflazione. Questo ha creato un clima di incertezza tra gli investitori, influenzando negativamente le performance dei mercati azionari.

I timori per una possibile bolla dell’intelligenza artificiale

Un altro fattore che ha contribuito al calo del Nikkei è stato il riemergere dei timori per un possibile surriscaldamento degli investimenti nell’intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi, i capitali affluiti verso società e progetti legati all’IA sono cresciuti rapidamente. Una crescita troppo veloce può alimentare il rischio di una bolla finanziaria ovvero una sopravvalutazione dei titoli rispetto ai loro fondamentali. Questo ha portato gli investitori a essere più cauti, influenzando negativamente le performance dei mercati azionari.

Lo yen si rafforza in vista della Bank of Japan

Sul fronte valutario, lo yen si è leggermente rafforzato rispetto alle principali divise. Nei primi scambi della giornata, il cambio con il dollaro USA si è attestato a 153,40 yen, mentre contro l’euro la valuta nipponica è salita a 177,90 yen. Il mercato dei cambi guarda alla prossima riunione della Bank of Japan (BoJ), la banca centrale giapponese, in programma venerdì. Secondo le attese degli operatori, appare pressoché scontato un aumento dei tassi di interesse. Le decisioni sui tassi sono uno strumento centrale della politica monetaria: un rialzo tende in genere a rafforzare la valuta nazionale, perché rende più remunerativi gli investimenti denominati in quella moneta.

Il movimento dello yen e la prospettiva di un cambiamento nella politica monetaria della BoJ si inseriscono in un quadro di mercati già reso complesso dalle tensioni geopolitiche e dalle dinamiche dei settori più esposti al tema dell’intelligenza artificiale. Questo scritto è redatto a solo scopo informativo e non può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.