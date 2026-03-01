Nuove linee guida del Garante per l’intelligenza artificiale e la protezione dei dati

Garante privacy: nuove regole per l’uso dell’intelligenza artificiale nel trattamento dei dati

Dal punto di vista normativo, il Garante ha pubblicato un provvedimento e linee guida che disciplinano l’uso dell’intelligenza artificiale nei trattamenti di dati personali.

Il rischio compliance è reale: le indicazioni definiscono limiti, obblighi di informazione e misure tecniche e organizzative da adottare per garantire la GDPR compliance e la data protection. Il provvedimento riguarda soggetti pubblici e privati che progettano, sviluppano o impiegano sistemi automatizzati basati su dati personali.

1. Normativa e provvedimento in questione

Dal punto di vista normativo, il testo del Garante richiama i principi del GDPR e le raccomandazioni dell’EDPB. Il provvedimento specifica obblighi di trasparenza, limitazione delle finalità e valutazione di impatto per i trattamenti con strumenti di intelligenza artificiale.

Il Garante ha stabilito che occorre documentare le scelte progettuali e mantenere evidenze tecniche delle valutazioni di rischio. In particolare, richiede l’adozione di misure per mitigare rischi di discriminazione, errori sistematici e violazioni della privacy.

Dal punto di vista pratico, le imprese devono aggiornare le procedure di governance dei dati e integrare controlli tecnici quali test di robustezza, monitoraggio delle decisioni automatizzate e meccanismi di rettifica. Il Garante sottolinea l’importanza della formazione del personale e della designazione di responsabilità interne per la gestione dei modelli.

Il rischio compliance è reale: le sanzioni e le misure correttive possono essere rilevanti in caso di inadempienze documentate. Per le aziende che operano nel settore finanziario e per i giovani investitori interessati all’ecosistema delle startup, le disposizioni influiscono sulle pratiche di raccolta e utilizzo dei dati per algoritmi di valutazione del rischio e gestione portafogli.

Nel prossimo segmento dell’articolo verranno illustrate le implicazioni operative dettagliate, le azioni prioritarie per le imprese e le best practice per la conformità.

Il provvedimento si ispira alle raccomandazioni dell’EDPB e della Corte di Giustizia UE, integrando i principi del GDPR con indicazioni specifiche per sistemi basati su AI. Il Garante ha richiamato l’attenzione su valutazioni d’impatto, trasparenza algoritmica e responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento. Dal punto di vista normativo, il testo sottolinea l’obbligo di documentare le scelte progettuali e i criteri decisionali, nonché di mantenere una evidenza tecnica aggiornata delle misure implementate.

2. Interpretazione e implicazioni pratiche

Dal punto di vista normativo, il provvedimento chiarisce che la mera finalità legittima non autorizza automaticamente il trattamento mediante sistemi di intelligenza artificiale. È necessario dimostrare l’adozione di misure concrete di data protection, come pseudonimizzazione, test periodici e monitoraggio dei bias. Il Garante richiede inoltre una documentazione tecnica accessibile e aggiornabile, comprensiva di valutazioni d’impatto e procedure di audit.

Dal profilo operativo, le imprese devono trasformare le policy in controlli misurabili: definire metriche di performance e equità, implementare processi di testing continuo e istituire ruoli responsabili per la gestione model drift. Il rischio compliance è reale: mancanze nella documentazione o nei controlli possono esporre a ispezioni e sanzioni. Per ridurre il rischio, il provvedimento suggerisce priorità pratiche: inventario dei sistemi AI, valutazioni d’impatto aggiornate e piani di mitigazione dei bias.

Il Garante ha stabilito che la trasparenza verso gli interessati e la tracciabilità delle decisioni automatizzate sono elementi centrali per la conformità. Le imprese che adottano queste misure migliorano la difendibilità delle scelte tecnologiche e riducono l’esposizione regolatoria. Sono attesi controlli ispettivi mirati e aggiornamenti normativi coerenti con le indicazioni europee.

3. Cosa devono fare le aziende

Il Garante ha indicato passaggi operativi che le aziende devono adottare immediatamente per ridurre i rischi legati all’uso di sistemi di intelligenza artificiale. Queste misure mirano a garantire trasparenza, responsabilità e tutela dei diritti degli interessati.

Valutazione di impatto (DPIA) specifica per i sistemi di AI, aggiornata e documentata. La DPIA deve focalizzarsi sui rischi di profilazione e sulle decisioni automatizzate.

Registro delle attività mantenuto e dettagliato, con descrizione degli algoritmi, delle categorie di dati impiegati e delle finalità del trattamento.

Misure tecniche e organizzative per mitigare bias e garantire sicurezza. Si raccomandano pseudonimizzazione, controlli di accesso e test periodici di robustezza.

Informativa trasparente per gli interessati e procedure operative per l'esercizio dei diritti, con particolare attenzione a accesso e opposizione alle decisioni automatizzate.

Ruoli e responsabilità chiaramente definiti: titolare del trattamento, responsabile e Data Protection Officer, se applicabile, con compiti e limiti formali.

Dal punto di vista normativo, il Dr. Luca Ferretti osserva che queste attività non sono facoltative ma costituiscono elementi essenziali per la GDPR compliance. Il rischio compliance è reale: l’assenza o l’incompletezza di tali misure espone l’azienda a contestazioni ispettive e sanzioni amministrative.

4. Rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: l’assenza o l’incompletezza di tali misure espone l’azienda a contestazioni ispettive e sanzioni amministrative. Dal punto di vista normativo, il Garante può irrogare sanzioni fino ai massimali previsti dal GDPR per violazioni gravi.

Oltre alle multe, il provvedimento prevede l’obbligo di adottare misure correttive immediate e di fornire chiarimenti in sede ispettiva. Vi sono inoltre rischi reputazionali che possono tradursi in perdita di clienti e difficoltà nell’accesso ai capitali.

Dal punto di vista pratico, le contestazioni possono sfociare in azioni civili da parte degli interessati qualora sia accertato un danno. Il rischio compliance riguarda quindi sia l’esposizione economica sia l’impatto sulla continuità operativa dell’impresa.

5. Best practice per la compliance

Per allinearsi al provvedimento del Garante e alle best practice internazionali si raccomanda di attuare una valutazione preliminare dei sistemi, documentando le scelte tecniche e i relativi rischi. La valutazione di impatto deve essere proporzionata al rischio e aggiornata periodicamente.

Si suggerisce di nominare un responsabile della compliance con competenze in data protection e governance digitale, e di integrare procedure di controllo interno e audit regolari. Dal punto di vista normativo, la trasparenza verso gli interessati e la gestione delle richieste di esercizio dei diritti sono prioritari.

Le aziende dovrebbero inoltre implementare misure tecniche adeguate, come pseudonimizzazione e controlli di accesso, e adottare strumenti di RegTech per monitorare la conformità. Il rischio compliance è mitigabile con formazione mirata del personale e piani di risposta agli incidenti.

Infine, è consigliabile mantenere un registro delle decisioni e delle valutazioni che possa essere prodotto in sede ispettiva. Un’adeguata documentazione favorisce la dimostrazione di diligenza e riduce l’esposizione a sanzioni.

Integrare RegTech per l’automazione del monitoraggio e dei registri di trattamento;

Eseguire test di bias e audit periodici sugli algoritmi;

Predisporre policy di governance dei dati e un piano di incident response per violazioni;

Formare il personale operativo su GDPR compliance e responsabilità nell’uso di AI ;

e responsabilità nell’uso di ; Mantenere la documentazione tecnica e legalmente rilevante a disposizione del Garante e del DPO.

Dal punto di vista normativo, il panorama è in evoluzione. Le aziende devono adottare un approccio proattivo e documentabile. Il rischio compliance è reale: l’investimento in governance, RegTech e formazione diventa centrale per la continuità del business.

Il Garante ha stabilito che la disponibilità e l’accuratezza della documentazione facilitano le verifiche ispettive e la dimostrazione di diligenza. Dal punto di vista operativo, gli esperti raccomandano checklist operative e DPIA aggiornate per ogni progetto di AI. Il rischio compliance è reale: tali strumenti riducono l’esposizione a contestazioni e sanzioni amministrative e agevolano la gestione degli incidenti.

Si prevede un ulteriore sviluppo dell’orientamento normativo a livello europeo e nazionale, che renderà necessari aggiornamenti periodici delle misure di compliance.