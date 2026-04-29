Nuovi incentivi assunzioni: bonus donne 2.0, giovani 2.0 e ZES 2.0 spiegati

Il Governo ha riformulato gli incentivi per le assunzioni con il cosiddetto decreto 1° maggio, che rimodula le agevolazioni destinate a tre categorie chiave: donne, giovani e aziende nelle ZES.

Le misure mantengono l’obiettivo di sostenere l’occupazione, ma introducono regole più selettive sui requisiti e sui limiti economici. In questo testo vengono sintetizzati i punti essenziali: tipologie di bonus, importi massimi, durata e condizionalità pratiche che le imprese devono rispettare per beneficiare degli sgravi.

Bonus donne 2.0: struttura e criteri di accesso

La misura denominata bonus donne 2.0 punta a favorire l’assunzione di lavoratrici prive di occupazione regolare da tempo, con un’esenzione contributiva totale per un periodo determinato. Nello specifico, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il periodo previsto, è previsto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi, con un tetto mensile di 650 euro. Tale soglia sale a 800 euro per le assunzioni che ricadono nelle regioni comprese nella ZES unica per il Mezzogiorno. Condizioni fondamentali: l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto e il datore non deve aver effettuato licenziamenti nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti.

Requisiti del beneficiario e definizioni operative

Il bonus è rivolto a donne di qualsiasi età prive di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure da 12 mesi se appartenenti a categorie individuate come lavoratori svantaggiati. L’accento sulla durata della disoccupazione e sulla natura stabile del contratto è centrale: il beneficio è pensato per posizioni a tempo indeterminato e non si applica a forme di lavoro domestico o ad apprendistato. Ai fini pratici, l’Amministrazione attenderà le istruzioni operative (ad esempio una circolare INPS) per i dettagli applicativi e per la verifica della cumulabilità con altre agevolazioni.

Bonus giovani 2.0 e ZES 2.0: differenze e vantaggi territoriali

Il pacchetto giovani è stato riscritto per estendere e potenziare l’incentivo già esistente: per le assunzioni di under 35 effettuate entro il 31 dicembre 2026 viene concesso un esonero contributivo del 100% per 24 mesi. Il massimale mensile generale è di 500 euro, che sale a 650 euro per le assunzioni nel Centro-Sud. La normativa specifica pone gli stessi vincoli relativi all’incremento netto dei dipendenti e all’assenza di licenziamenti recenti nella stessa unità produttiva.

Bonus ZES 2.0: focus sulle piccole imprese del Mezzogiorno

Il bonus ZES 2.0 è pensato per rafforzare l’occupazione nelle zone economiche speciali del Sud. Destinato principalmente a imprese di piccole dimensioni (in certi casi fino a 10 dipendenti), offre un esonero contributivo fino a 650 euro al mese per un massimo di 24 mesi per l’assunzione di lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Questa misura ha una chiara valenza territoriale: l’incentivo più generoso mira a ridurre il divario Nord-Sud favorendo l’insediamento e la stabilizzazione di personale qualificato nelle ZES.

Decontribuzione per la conciliazione vita-lavoro e impatti per le imprese

Una novità significativa della bozza è l’introduzione di una specifica decontribuzione destinata alle aziende che adottano soluzioni efficaci di welfare aziendale per la conciliazione vita-lavoro. Tra gli esempi citati rientrano il lavoro agile strutturale, servizi per l’infanzia gestiti dall’azienda e orari flessibili organizzati in modo sistematico. L’idea è premiare comportamenti virtuosi con una riduzione dei oneri contributivi, ma i dettagli operativi (criteri di verifica, percentuali e compatibilità con altri incentivi) saranno definiti nel testo normativo finale e nelle circolari attuative.

Quali effetti pratici per le imprese e domande frequenti

Per accedere ai benefici le aziende dovranno dimostrare il rispetto dei requisiti: comprovare il netto incremento occupazionale, rispettare i limiti di non aver proceduto a licenziamenti recenti e applicare i contratti ammessi dalla norma. In linea generale gli esoneri totali non sono cumulabili con altri sgravi sulla stessa posizione, ma la parola finale arriverà con le istruzioni INPS. Per le imprese può nascere l’opportunità di riprogettare le politiche di assunzione e welfare, valutando l’impatto finanziario e il ritorno in termini di stabilità del personale.

In sintesi, il decreto 1° maggio conferma l’indirizzo di stimolare l’occupazione tramite sgravi mirati ma introduce paletti che rendono l’accesso più selettivo: importi differenziati in base al territorio, limiti temporali ben definiti e condizioni stringenti legate all’incremento di organico e all’assenza di licenziamenti. Le imprese interessate dovranno monitorare la pubblicazione del testo definitivo e delle circolari attuative per pianificare correttamente le assunzioni entro le scadenze previste.