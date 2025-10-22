Opportunità di Carriera nella Banda Musicale della Guardia di Finanza: Unisciti a Noi!

Per gli appassionati di musica che intendono intraprendere una carriera nella banda musicale della Guardia di Finanza, è stato pubblicato un bando per il reclutamento di 15 esecutori per l’anno accademico 2025/2026.

Questa rappresenta un’opportunità significativa per chi desidera unire la passione per la musica a una professione di prestigio.

Dettagli del concorso

Il concorso è strutturato per valutare i candidati sia attraverso titoli che esami. I posti disponibili sono suddivisi in diverse categorie, ognuna delle quali richiede specifiche competenze musicali. Gli interessati possono candidarsi per più strumenti e parti, ampliando così le opportunità di successo.

Divisione dei posti disponibili

La selezione prevede diverse posizioni, tra cui:

Prime parti A: 1° Clarinetto Soprano in Sib, 1ª Tromba in Sib acuto, 1° Flicorno Sopranino in Mib.

Questa suddivisione riflette la varietà di strumenti che compongono la Banda, consentendo a musicisti di diversi livelli di partecipare e di dimostrare le proprie abilità.

Requisiti di partecipazione

La partecipazione al concorso richiede il rispetto di diversi requisiti fondamentali. Tra questi, si evidenziano la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea, una età minima stabilita, e il godimento dei diritti civili e politici. Inoltre, è necessario non avere condanne penali o procedimenti legali in corso.

Competenze e preparazione

I candidati devono dimostrare di possedere competenze specifiche relative agli strumenti per cui si candidano. È altresì fondamentale avere una preparazione sia teorica che pratica, che verrà valutata attraverso prove scritte e orali. Le prove scritte verificheranno le conoscenze musicali, mentre le prove orali testeranno le capacità relazionali e le competenze tecniche.

Scadenze e modalità di invio delle candidature

Le candidature sono aperte dal 16 ottobre 2025 e si chiuderanno il 15 novembre 2025. È fondamentale prestare attenzione a queste date e preparare la documentazione necessaria in anticipo, per non perdere l’opportunità di partecipare a questa selezione.

Per candidarsi, gli interessati devono seguire le istruzioni specificate nel bando, che include informazioni su come inviare la propria domanda e la documentazione richiesta. È consigliabile consultare il sito ufficiale della Guardia di Finanza per ulteriori dettagli e aggiornamenti.

Diventare un membro della Banda musicale della Guardia di Finanza rappresenta un’importante opportunità per unire la passione per la musica a una carriera significativa. È quindi essenziale prepararsi adeguatamente per mostrare il proprio talento.