Scopri le date di partenza, le sessioni integrate e le modalità d'esame per il corso Matematica per l'Economia A‑K.

Le lezioni previste per il 9 ottobre 2026 sono state sospese per consentire lo svolgimento dell’inaugurazione ufficiale del nuovo anno accademico.

Il corso Matematica per l’Economia sezione A-K riprenderà le attività il 18 settembre 2026, alle ore 8:30, nella aula I. Tutti i giorni di lezione seguiranno il calendario pubblicato sul sito del Dipartimento.

Orario settimanale e lezioni di recupero

Le lezioni frontali si svolgono regolarmente il mercoledì e il venerdì alle 8:30 nella aula I. Per consentire una maggiore approfondimento, sono previste esercitazioni supplementari ogni venerdì alle ore 14:00, sempre nella stessa aula.

Sessioni integrative online dal 24 settembre

A partire da giovedì 24 settembre 2026, alle 9:30, gli studenti potranno partecipare a precorsi integrativi erogati attraverso la piattaforma Teams. L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata tramite il QR code fornito o seguendo il link indicato nella comunicazione.

Le sessioni programmate sono:

24/09/2026 – lezione introduttiva

01/10/2026 – approfondimento

05/10/2026 – esercitazione pratica

08/10/2026 – revisione finale

Ricevimento studenti e supporto a distanza

Il ricevimento è fissato nei giorni di lezione, immediatamente a margine delle ore di insegnamento. Oltre alla presenza fisica, è disponibile un servizio telematico sulla piattaforma Teams codice gq6mq97 previa concertazione dell’appuntamento via email.

Calendario esami, provette e materiale didattico

Il calendario degli esami per l’anno accademico 2026-2027 è già pubblicato. Accanto agli esami, sono previste le provette di valutazione continue. Il programma d’insegnamento comprende i contenuti dal 2015/2016 fino al presente, suddivisi in quattro parti: insiemi e funzioni, limiti e continuità, derivazione e calcolo differenziale, integrazione e ottimizzazione.

Ogni parte include esercitazioni numerate con relativi svolgimenti, nonché una serie di teoremi. Alcuni richiedono solo la conoscenza dell’enunciato (ad es. teorema sulla caratterizzazione degli intervalli), altri necessitano anche della dimostrazione (ad es. teorema di Rolle). Il materiale didattico è disponibile in formato digitale sul sito del corso.