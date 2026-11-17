Un fondo che collega le risorse investite a risultati sociali misurabili, con un occhio ai giovani NEET e al loro inserimento lavorativo.

Come si può fare in modo che i fondi investiti producano effetti sociali concreti e misurabili? E in che modo si possono legare gli investimenti ai risultati realmente ottenuti? Il progetto TOUCH – Tackling Outcome-based Finance Challenges, coordinato da Torino Social Impact, prova a rispondere a queste domande. Finpiemonte partecipa al progetto come partner.

Un Outcome Fund per i giovani NEET in Piemonte

L’obiettivo è sperimentare in Piemonte un Outcome Fund, uno strumento di finanziamento che subordina le risorse al raggiungimento di risultati sociali precisi. L’attenzione è rivolta soprattutto all’inserimento lavorativo e allo sviluppo di competenze per i giovani NEET, cioè quei ragazzi che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione.

Il roadshow europeo e le prime tappe

Per far conoscere il modello e favorirne la replica in altri territori è partito un roadshow europeo, un ciclo di incontri con istituzioni, operatori dell’economia sociale e stakeholder locali. La prima tappa si è svolta il 10 settembre a Cagliari, nell’ambito dell’evento La finanza trasforma il territorio, organizzato da SFIRS e A.N.FI.R. Il confronto ha riguardato le possibili applicazioni dell’Outcome Fund alle priorità locali, comprese le comunità energetiche. La seconda tappa, il 2 ottobre a Cava de’ Tirreni, si è tenuta nell’ambito di Cantieri di Futuro e ha approfondito il ruolo della finanza a impatto e degli strumenti finanziari innovativi per sostenere l’economia sociale.

Le prossime tappe: Bari, Vilnius e Milano

Il roadshow continuerà con tre appuntamenti. Il 16 novembre sarà la volta di Bari, presso la sede della Regione Puglia. Il 19 novembre ci si sposterà a Vilnius, nell’ambito del VIRSMAS Social Business and Innovation Forum 2026, in collaborazione con LiSVA e Diesis Network. Qui è prevista una sessione dedicata agli strumenti di finanza outcome-based, con esperti e professionisti del settore finanziario dei Paesi Baltici. Il 25 novembre l’ultima tappa è a Milano, presso MIND – Milano Innovation District, in collaborazione con Fondazione Triulza.

Nel complesso, il progetto punta a diffondere modelli finanziari replicabili in territori diversi, capaci di unire investimenti, risultati misurabili e valore sociale.