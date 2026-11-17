Nel centrosinistra la proposta di una tassa sui super ricchi divide ancora Pd, Avs e Movimento 5 stelle, mentre il tavolo sul fisco non ha ancora trovato una sintesi.

Nel centrosinistra il tema della patrimoniale è tornato al centro del dibattito, ora chiamato con un nome diverso: tassa sui super ricchi. Elly Schlein si dice fiduciosa in una sintesi sul programma e ricorda di essere sempre stata favorevole a questo tipo di tassa, battaglia già portata avanti a livello europeo e possibile anche in Italia.

Le posizioni dei leader sulla tassa ai super ricchi

Negli ultimi giorni la segretaria del Pd ha mostrato più convinzione su una proposta sostenuta da tempo da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs. Dal palco della festa per i 40 anni dei Verdi, Fratoianni ha detto che la parola patrimoniale spaventa, ma che è il momento di chiedere un contributo a chi possiede grandi ricchezze invece di pesare sempre su ceto medio, lavoratori e piccole imprese. Ha poi rivolto un appello diretto a Giuseppe Conte, scettico insieme a Matteo Renzi.

Conte ha corretto un po’ la sua posizione: non esclude un prelievo sui super ricchi, ma preferisce parlare di tassazione della speculazione finanziaria, che secondo lui favorisce crescita ed equità. Bonelli ha accolto con favore le sue parole e ha suggerito di cambiare il nome della misura se qualcuno ha problemi con la parola patrimoniale, perché la sostanza non cambia.

Il tavolo del centrosinistra e il nodo fiscale

Il primo incontro del tavolo sulla voce fisco del programma, durato circa due ore e mezza e svolto da remoto, non ha sciolto la questione. Per il Pd, secondo quanto emerso, la proposta di Zucman sopra i 100 milioni netti sarebbe la strada preferita. Conte giudica il tema posto in modo sbagliato, ma riconosce che la domanda è comunque stata sollevata.

Il reddito di cittadinanza, secondo Bonelli, resta un atto di giustizia sociale, e la questione delle risorse necessarie per finanziarlo va ancora affrontata. Da qui nasce la prospettiva di usare il gettito di una tassa sui più ricchi per sostenere la nuova versione della misura cara al Movimento 5 stelle.