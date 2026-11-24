Il nuovo Codice dei contratti pubblici mantiene l'obbligo del piano economico-finanziario asseverato nella finanza di progetto, ma lascia incertezze sui soggetti autorizzati a firmarlo, colmate dalla prassi amministrativa che richiama la normativa precedente.

La transizione al Codice dei contratti pubblici, introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023, ha ridefinito le procedure per i lavori pubblici, spostando l’attenzione su aspetti tecnici cruciali come la finanza di progetto. Un nodo centrale riguarda il piano economico-finanziario (PEF) asseverato, documento indispensabile per dimostrare la sostenibilità dell’operazione concessoria. Sebbene la norma sia cambiata, passando dall’articolo 183 del vecchio codice all’attuale articolo 193, la sostanza dell’obbligo rimane ferma.

L’obbligo del PEF e l’assenza di un elenco esplicito

Nel quadro normativo attuale, il PEF asseverato continua a essere obbligatorio nelle proposte di finanza di progetto. Questo strumento analizza ricavi, costi, investimenti e remunerazione del capitale lungo tutta la durata della concessione. Tuttavia, a differenza del passato, il nuovo articolo 193 non ripete l’elenco tassativo dei soggetti abilitati ad apporre la firma di validazione. Questa lacuna testuale ha generato incertezza operativa tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

Per ovviare al vuoto normativo, nella prassi si è consolidato l’uso di richiamare nei bandi e nei disciplinari di gara l’elenco previsto dall’abrogato articolo 183, comma 9. Di conseguenza, restano ammessi alla funzione di asseveratore gli istituti di credito, le società di servizi iscritte all’albo ex art. 106 TUB e le società di revisione ai sensi della Legge 1966/1939, purché autorizzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È fondamentale notare che il singolo revisore legale persona fisica non rientra in questa categoria: un’asseverazione firmata da un professionista individuale, se non prevista specificamente dal bando, espone l’offerente al rischio concreto di esclusione dalla procedura.

Riequilibrio contrattuale e soccorso istruttorio

Un altro aspetto critico riguarda la gestione delle offerte incomplete. Quando il PEF asseverato costituisce parte integrante dell’offerta tecnica ed economica, la sua assenza non può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio. L’articolo 101 del nuovo Codice consente di integrare solo la documentazione amministrativa, non i contenuti sostanziali dell’offerta stessa. Gli operatori devono quindi prestare massima attenzione alla completezza documentale sin dal momento della presentazione.

Per quanto concerne la vita del contratto, l’articolo 192 disciplina la revisione del piano quando eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili alterano significativamente l’equilibrio economico-finanziario della concessione. In questi casi, il riequilibrio è ammesso solo nella misura necessaria a ripristinare le condizioni iniziali e spesso richiede una nuova asseverazione, come stabilito dalla convenzione o dall’ente concedente.

Le novità del Dl Infrastrutture e il diritto di prelazione

Lo scenario normativo sta subendo ulteriori modifiche con l’approvazione del Dl Infrastrutture da parte del Consiglio dei ministri il 9 novembre 2026. Questo intervento riscrive l’articolo 193 e supera il diritto di prelazione del promotore, una figura che aveva mantenuto un ruolo privilegiato nel testo originario del Codice. Da quanto emerso finora, la riforma non sembra intaccare l’obbligo del PEF asseverato nella fase di proposta, confermando la centralità di questo strumento per la valutazione di fattibilità.

Il decreto-legge entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Per gli investitori e gli enti locali, monitorare l’evoluzione di queste norme è essenziale per calibrare correttamente le strategie di partecipazione alle gare pubbliche e gestire i rischi legati alla conformità documentale.