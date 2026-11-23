L’agenzia Investimenti Immobiliari è attiva a Parma dal 1981. Si presenta come un punto di riferimento per il mercato cittadino di chi desidera acquistare o vendere un immobile.
Il materiale disponibile non riporta altri dettagli sui servizi offerti, sulle zone di attività o sulle modalità di contatto. Per approfondire, il sito dell’agenzia indica una sezione dedicata con la dicitura «Scopri di più!».
Francesca Galli, fiorentina con formazione bancaria, prese la decisione di cambiare carriera dopo un convegno a Palazzo Vecchio: oggi cura analisi di mercati e colonne su risparmio e investimenti. In redazione propone linee editoriali attente alla trasparenza e conserva l'agenda del primo impiego in banca.