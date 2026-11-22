Gli spread dei titoli di Stato francesi tornano a salire e il timore si estende ai Paesi dell'area euro con rating più basso.

Gli spread sui titoli di Stato francesi, noti come OAT, sono tornati a salire. Il mercato ha iniziato a prestare maggiore attenzione ai difficili negoziati sul bilancio e ai sondaggi in vista delle elezioni presidenziali della prossima primavera. Le agitazioni sociali hanno aumentato ulteriormente la pressione sui prezzi.

Debito e oneri per interessi della Francia

Secondo l’analisi firmata da Rikkert Scholten, strategist di Robeco, il consolidamento fiscale sarà difficile sia nel breve sia nel lungo periodo. La dinamica del debito è diventata più rilevante a causa dell’aumento degli oneri per interessi. Se le attuali politiche fiscali dovessero proseguire, il debito francese potrebbe salire al 137% del PIL entro il 2030, un livello simile a quello dell’Italia. In quello scenario la sola spesa per interessi potrebbe raggiungere il 5% del PIL, rendendo più difficile la riduzione del deficit. Secondo l’autore, l’aumento del debito e la mancanza di misure per contenere i disavanzi continuerebbero a pesare sul rating creditizio e sulla domanda potenziale di OAT.

Il contagio sugli spread dell’area euro

La tensione sui titoli francesi si è trasmessa agli spread dei titoli di Stato dell’area euro con rating più basso, tra cui i BTP italiani e i titoli di Stato greci. Anche le obbligazioni government-related e quelle corporate in euro hanno subito pressioni sui loro spread. Un ampliamento rapido in Italia e in Grecia, avverte lo strategist, indicherebbe tensioni più ampie. Per questo gli spread sulle scadenze più brevi saranno seguiti con attenzione, insieme alle pressioni sui prezzi delle azioni e sugli spread creditizi delle banche europee.

La scelta dei gestori: più Francia, meno Italia

Nel commento pubblicato il 16/11/2026, Karin Kunrath, Chief investment officer di Raiffeisen Capital Management, descrive una fase di leggera distensione nei titoli a basso rischio nel corso di ottobre, con rendimenti moderatamente inferiori. Kunrath riferisce che la società ha rafforzato la posizione sui governativi francesi a scapito di quelli italiani: “In questo contesto, nella nostra asset allocation obbligazionaria tattica abbiamo rafforzato la posizione sui governativi francesi a scapito di quelli italiani”.

Sul fronte delle obbligazioni societarie, la gestione mantiene un approccio prudente e privilegia l’investment grade rispetto all’high yield. Kunrath spiega che i corporate bond in euro hanno risentito delle turbolenze sui titoli francesi, perché gli emittenti francesi rappresentano la componente più ampia di entrambi i segmenti. Anche i bond dei mercati emergenti hanno risentito dell’incertezza. Secondo la gestora, i premi di rischio in quel segmento sono saliti, interrompendo una lunga fase di scarsa reazione agli eventi macroeconomici o geopolitici. La posizione tattica della società non prevede esposizione a obbligazioni dei mercati emergenti.

Il quadro dei titoli quotati al 20/11/2026

I dati sui titoli di Stato francesi aggiornati al 20/11/2026 elencano decine di emissioni in euro, con scadenze tra il 2027 e il 2072. I rendimenti indicati vanno da circa il 2,92% del titolo con scadenza 25/02/2027 al 5,44% del titolo con scadenza 25/05/2055. Le scadenze più lunghe mostrano in genere rendimenti più elevati, ma la tabella riporta anche titoli a tasso zero con scadenza nel 2030 e nel 2032, a conferma di una struttura della curva che il mercato sta ancora valutando.