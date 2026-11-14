Rivalutazione delle pensioni 2027 con la rata di gennaio per tutti i pensionati, tetto al 3,1% e possibile conguaglio a marzo.

La rivalutazione delle pensioni 2027 sarà applicata già con la rata di gennaio 2027, a tutti i pensionati, senza distinzioni di categoria. Restano però da chiarire la percentuale effettiva, il eventuale conguaglio e i nuovi coefficienti, che dipendono dalle regole della perequazione in vigore.

Gennaio garantito, marzo ancora aperto

L’aumento viene riconosciuto a gennaio sulla base delle norme attuali. Se la Legge di Bilancio 2027, ancora in discussione in Parlamento, modificherà le regole di perequazione, l’INPS effettuerà un conguaglio a marzo 2027, correggendo gli importi già erogati. Il meccanismo è già stato usato in passato per non bloccare i pagamenti durante l’iter legislativo.

Tetto del 3,1% e fasce di indicizzazione

Per i pensionati già in pagamento la rivalutazione 2027 arriva al massimo al 3,1%. La percentuale effettiva dipende dall’importo dell’assegno. Fino a quattro volte il trattamento minimo l’indicizzazione è piena; oltre quella soglia l’adeguamento si riduce progressivamente.

Con un trattamento minimo di circa 600 euro, la soglia di piena indicizzazione si colloca intorno ai 2.400 euro. Chi percepisce 1.800 euro ottiene la rivalutazione integrale, mentre chi riceve 3.500 euro si ferma alla percentuale massima. La manovra stima un risparmio di 14,2 miliardi di euro in dieci anni.

Montante contributivo e requisiti dal 1° gennaio 2027

Il montante contributivo sarà rivalutato al 6,3359%, il tasso più alto degli ultimi trent’anni. Il dato incide sulla futura pensione dei lavoratori nel sistema contributivo, mentre per chi è già in pagamento conta solo il tetto del 3,1%.

Dal 1° gennaio 2027 cambiano anche i coefficienti di trasformazione, che convertono il montante in rendita annua. L’età per la pensione di vecchiaia passa da 67 anni a 67 anni e 1 mese, un adeguamento legato all’aspettativa di vita. Chi è vicino alla soglia dovrebbe ricontrollare la propria posizione contributiva e anagrafica.

Come verificare il cedolino

Il cedolino di gennaio riporterà la rivalutazione applicata. La voce relativa alla perequazione automatica si trova nel dettaglio disponibile sul portale INPS. In caso di modifiche, il cedolino di marzo mostrerà la rettifica in modo esplicito. La rivalutazione non richiede domanda, ma il fascicolo previdenziale personale o un patronato permettono di controllare l’importo.