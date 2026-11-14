S&P mantiene il rating BBB+ dell’Italia e prevede miglioramenti nella posizione esterna entro il 2028.

Il 13 novembre 2026 l’agenzia di rating ha pubblicato una nota da Washington in cui ha confermato i giudizi sovrani dell’Italia: BBB+ per il debito a lungo termine e A-2 per quello a breve termine, mantenendo un outlook positivo. La decisione non ha introdotto modifiche al rating esistente, ma ha sottolineato la continuità di una valutazione favorevole e le previsioni di evoluzione in termini di rischio creditizio.

Rating BBB+/A-2: significato per l’Italia

Nel sistema di Standard and Poor’s il simbolo BBB+ appartiene alla fascia investment grade, cioè quella riservata a emittenti considerati affidabili dal punto di vista della capacità di rimborso. Il voto A-2, invece, riguarda la capacità dello Stato di far fronte alle scadenze più imminenti, ovvero al debito a breve termine. Un rating di questo livello influenza direttamente il costo di finanziamento sul mercato dei capitali: cicli di interesse più contenuti e una maggiore disponibilità di investitori istituzionali.

Outlook positivo: ragioni evidenziate dall’agenzia

L’outlook positivo riflette la previsione di un graduale miglioramento della posizione esterna italiana. La S&P indica che, nonostante l’aumento delle importazioni di petrolio previsto per il 2026, il debito estero netto dovrebbe scendere al di sotto del 150 % delle entrate del conto corrente entro il 2028. Tale resilienza deriva in parte dalla solidità delle esportazioni di beni non energetici, che hanno resistito ai dazi statunitensi, e da un trend strutturale di surplus delle partite correnti che si mantiene sin dalla crisi del debito sovrano del 2013.

Obiettivo di debito estero entro il 2028

Il principale indicatore di riferimento, ovvero il rapporto debito estero netto/entrate del conto corrente, è atteso in calo sotto la soglia del 150 % entro il 2028. Questo risultato dovrebbe emergere anche se i surplus delle partite correnti si modereranno a causa dei prezzi elevati dell’energia e della concorrenza asiatica. La previsione presuppone che il settore privato italiano, caratterizzato da una notevole diversificazione, continui a generare avanzi commerciali, seppur a ritmo più lento rispetto al passato.

Impatto su investitori e mercato finanziario

Per gli operatori di mercato la conferma del rating e l’outlook positivo rappresentano un segnale di stabilità. Il rating BBB+ permette al Paese di mantenere costi di finanziamento comparabili a quelli di altri stati dell’eurozona con rating analoghi. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha commentato l’annuncio definendolo un “successo” in un periodo complesso, sottolineando che la continuità del giudizio rafforza la fiducia degli investitori.

L’agenzia avverte, tuttavia, che una deteriorazione significativa della situazione economica, esterna o di bilancio potrebbe comportare un ribasso del rating. Eventuali shock sul commercio internazionale o variazioni improvvise dei prezzi energetici potrebbero minare la fiducia dei consumatori e delle imprese, spingendo la valutazione verso il basso. In uno scenario di miglioramento, la riduzione del debito pubblico e la continuità del surplus delle partite correnti contribuirebbero a un rafforzamento della posizione creditizia entro il 2028.