Perché il Brent spot è in premio rispetto ai futures: spiegazione e impatti

Negli ultimi giorni i prezzi del Brent hanno mostrato una dinamica insolita: il prezzo spot, noto come Dated Brent, si è scambiato con un premio notevole rispetto al contratto front-month futures.

Secondo l’analisi della U.S. Energy Information Administration pubblicata il April 24, 2026, il premio ha superato i $25 per barile, una distanza che segnala tensioni immediate nella fornitura. In questo contesto è utile distinguere il mercato spot, che riflette la domanda per consegne quasi istantanee, dal mercato dei derivati, che prezza forniture programmate in mesi successivi.

Che cosa ha causato il forte premio dello spot

La causa principale evidenziata dalle fonti è la chiusura dello Strait of Hormuz, che ha ridotto la capacità di transito di volumi critici di greggio. Questa interruzione ha creato una stretta temporanea dell’offerta che i compratori hanno cercato di risolvere acquistando tonnellate disponibili immediatamente, spingendo così il Dated Brent molto al di sopra dei prezzi futures. Le misure di breve termine sono spesso riflesse in modo molto più rapido nel prezzo spot rispetto ai contratti che guardano a mesi successivi, dove il mercato sconta l’aspettativa di una normalizzazione futura.

Perché lo spot reagisce più velocemente dei futures

Il motivo è nella natura stessa dei mercati: il mercato spot riguarda consegne quasi immediate e quindi incorpora istantaneamente la scarsità di carico disponibile e i problemi logistici, mentre i futures rappresentano un accordo per la consegna in una data futura. In pratica, quando una rotta viene bloccata o le capacità di produzione calano, la curva dei prezzi nello spot può inclinarsi rapidamente, creando una condizione nota come backwardation, definita come una situazione in cui il prezzo attuale è superiore al prezzo futuro. Questa condizione segnala che una barriera temporanea rende più prezioso il greggio pronto alla spedizione.

Composizione del Brent e adattamenti recenti

Il riferimento chiamato Brent non è un singolo petrolio ma un paniere di gradi del Mare del Nord che include Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk e Troll (nota come BFOET). A causa di un progressivo calo della produzione di questi gradi, a partire dal 2026 molte valutazioni del Brent hanno iniziato a incorporare anche il WTI consegnato a Midland, in modo da riflettere meglio l’offerta effettiva. Questo adeguamento tecnico ha implicazioni operative e di pricing: le metodologie di valutazione che raccolgono i dati sul Dated Brent (effettuate da società come S&P Platts, Argus e Reuters) devono armonizzare diverse fonti di carico e punti di consegna per fornire un prezzo rappresentativo.

Ruolo delle sedi di scambio e del contratto front-month

Il contratto più negoziato sul Brent è quello scambiato sull’Intercontinental Exchange (ICE). Il cosiddetto front-month indica il contratto con il mese di consegna più prossimo disponibile e viene seguito attentamente dagli operatori fisici e finanziari. È importante notare che il trading del contratto Brent si interrompe l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese precedente al mese di consegna, quindi nel corso di aprile il front-month rifletteva consegne destinate a giugno, e al rollover dopo l’ultimo giorno lavorativo di aprile il contratto per luglio diventerà il nuovo front-month.

Implicazioni per operatori e investitori

Per chi acquista e rivende greggio, la presenza di una significativa backwardation può incentivare strategie di approvvigionamento immediato e di arbitraggio tra spot e future. I raffinatori e gli operatori logistici devono considerare costi aggiuntivi per assicurare consegne, mentre i partecipanti finanziari guardano a opportunità di copertura o speculazione usando il differenziale tra prezzo spot e futures. In scenari di elevata tensione geopolitica, le ripercussioni possono estendersi al mercato dei prodotti raffinati e alle decisioni di investimento a breve termine, con impatti sulla volatilità e sulle curve di prezzo nei mesi successivi.

In sintesi, lo scostamento osservato tra Dated Brent e il front-month futures è un segnale chiaro di stress a breve termine nelle forniture globali, amplificato dalla chiusura dello Strait of Hormuz. Comprendere la differenza tra mercato spot e contratti future e seguire le valutazioni delle agenzie specializzate è fondamentale per interpretare correttamente questi movimenti e per adottare strategie adeguate in termini di copertura e acquisto.