Perché il divieto di interlocking in banche e assicurazioni è sotto la lente

Il tema della concorrenza nel sistema finanziario torna al centro del dibattito.

Giovanni Calabrò, capo di Gabinetto dell’Autorità garante della concorrenza, ha avvertito dei rischi connessi a eventuali modifiche al divieto di incarichi incrociati tra banche e assicurazioni. La sollecitazione invita alla prudenza nella valutazione di interventi normativi sul Testo Unico della Finanza (Tuf).

L’Autorità non contesta la necessità di semplificazione normativa, ritenuta comprensibile dal punto di vista dell’efficienza regolamentare. Tuttavia sottolinea che una operazione di razionalizzazione normativa potrebbe indebolire tutele competitive consolidate nel tempo, con ricadute su trasparenza e integrità del mercato.

Il quadro storico e gli effetti della norma

Già nel 2008 un’indagine documentò che oltre l’80% dei gruppi esaminati aveva incarichi incrociati tra amministratori di banche e assicurazioni. Incarichi incrociati indica la presenza degli stessi soggetti negli organi di amministrazione di imprese appartenenti a settori diversi. Quel livello di intreccio veniva ritenuto potenzialmente attenuante per la concorrenza, poiché i legami personali favorivano allineamenti informali di comportamento.

Il divieto si giustifica come misura volta a ridurre i conflitti di interesse e a tutelare trasparenza e integrità del mercato. Dal punto di vista ESG, la limitazione degli intrecci manageriali è coerente con la necessità di governance più robusta: la sostenibilità è un business case che comprende anche la gestione dei rischi reputazionali e sistemici. Le aziende leader hanno capito che modelli di governance chiari migliorano fiducia e accesso al capitale.

In prospettiva, la norma mira a rafforzare il funzionamento competitivo del settore finanziario e a prevenire pratiche collusive. Restano da monitorare gli effetti sul mercato del lavoro per le figure apicali e l’eventuale impatto su processi di integrazione e innovazione tra banche e assicurazioni.

La svolta del divieto

La norma introdotta ha interrotto relazioni consolidate tra vertici di istituzioni finanziarie, modificando l’architettura dei rapporti industriali. Dal punto di vista regolatorio, la misura ha ridotto i rischi di coordinamento e ha favorito una maggiore autonomia decisionale fra gruppi afferenti ai settori bancario e assicurativo.

Secondo l’Autorità garante della concorrenza, la misura ha prodotto effetti pro-concorrenziali misurabili nelle condizioni offerte alla clientela. La sostenibilità è un business case anche in questo ambito: una maggiore concorrenza può tradursi in servizi più efficienti e innovativi, con impatti positivi sui costi e sulla qualità per consumatori e imprese.

La restrizione ha altresì inciso sui percorsi professionali delle figure apicali, riducendo le concentrazioni di potere e favorendo processi di specializzazione. Dal punto di vista ESG, la separazione dei ruoli ha reso più trasparenti i criteri di governance e ha facilitato l’adozione di pratiche orientate alla gestione sostenibile del rischio.

Nei prossimi sviluppi sarà importante monitorare l’effetto sulla capacità di integrazione e innovazione tra operatori, in particolare sul fronte delle sinergie tecnologiche e dei servizi cross‑sector. Gli indicatori di mercato continueranno a fornire elementi oggettivi per valutare la persistenza e l’intensità degli impatti regolatori.

Pericoli legati alla proposta di «razionalizzazione»

La proposta attuale, sostenuta anche da istituzioni come Banca d’Italia e ABI, mira a semplificare e a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. Tuttavia, l’Autorità garante della concorrenza segnala rischi concreti legati alla formulazione prospettata.

Secondo l’Autorità, la nuova definizione potrebbe determinare un restringimento del perimetro di applicazione del divieto. Ciò rischia di escludere categorie di operatori oggi attive nello stesso mercato territoriale. L’effetto potrebbe alterare la dinamica concorrenziale e ridurre la tutela dei consumatori, soprattutto nei mercati caratterizzati da barriere all’ingresso.

Dal punto di vista pratico, la modifica richiede un’analisi puntuale degli impatti su quote di mercato, livelli di integrazione e relazioni contrattuali. L’Autorità chiede In assenza di chiarimenti normativi, resta aperta la questione della tutela della concorrenza nel medio termine.

Chi rischia di rimanere fuori

In assenza di chiarimenti normativi, restano sotto osservazione le banche di credito cooperativo e gli intermediari fintech che operano a livello locale. Tra gli altri soggetti interessati figurano gli istituti di moneta elettronica, il cui ruolo rischia di essere meno visibile se escluso dall’ambito sanzionatorio. L’Autorità richiama l’attenzione sul fatto che esenzioni mirate potrebbero favorire il ricomponimento di rapporti personali tra amministratori.

Questo meccanismo potrebbe incidere sulle dinamiche concorrenziali e sulle scelte di prezzo e di servizio rivolte alla clientela. Dal punto di vista ESG, la rimozione di presidi competitivi riduce la trasparenza del mercato e complica la valutazione del rischio reputazionale per le imprese. La sostenibilità è un business case anche per la governance: le aziende leader hanno capito che regole chiare sostengono fiducia e investimenti.

Implicazioni pratiche per il mercato e i consumatori

L’Autorità invita a valutare la riforma non solo come alleggerimento amministrativo, ma anche alla luce del valore del divieto come presidio competitivo. Un indebolimento delle regole potrebbe tradursi in un under-enforcement, ovvero in una minore efficacia nell’applicare e nel far rispettare le norme anti-cartello e anti-coordinamento.

Per il mercato ciò significherebbe maggiori rischi di comportamenti coordinati e di erosione della concorrenza locale. Per i consumatori potrebbero aumentare i prezzi o diminuire la qualità dei servizi. Dal punto di vista operativo, le istituzioni di vigilanza e le imprese dovranno integrare controlli e pratiche di compliance più stringenti.

L’Autorità segnala la necessità di monitoraggio continuo degli effetti della riforma e di criteri chiari per eventuali esclusioni. Un prossimo sviluppo atteso riguarda la precisazione normativa sul perimetro sanzionatorio e sulle modalità di supervisione delle relazioni tra amministratori e operatori.

Un equilibrio da salvaguardare

L’Autorità sottolinea che la semplificazione normativa mira a ridurre oneri e aumentare efficienza, senza contraddire la tutela della concorrenza. L’avvertimento arriva nel contesto delle revisioni sulle relazioni tra amministratori e operatori, dove è cruciale evitare regole che favoriscano aggregazioni di interessi a scapito della competizione.

Dal punto di vista ESG, la governance trasparente resta un elemento chiave per preservare i benefici ottenuti con l’eliminazione degli intrecci personali tra consigli di amministrazione. L’Antitrust invita a procedere con cautela, valutare impatti e possibili effetti collaterali e prevedere strumenti di vigilanza adeguati. Il seguito atteso riguarda la precisazione del perimetro sanzionatorio e delle modalità di supervisione delle relazioni tra amministratori e operatori, elementi che influiranno sulla qualità della concorrenza nel settore finanziario.

La consultazione sul TUF e le decisioni successive delle autorità costituiscono l’occasione per bilanciare la semplificazione normativa con la necessità di mantenere strumenti robusti di prevenzione contro pratiche distorsive della concorrenza. Le autorità richiamano l’attenzione sul mantenimento di un orientamento verso un mercato più trasparente e competitivo, compatibile con efficaci meccanismi di supervisione delle relazioni tra amministratori e operatori. Dal punto di vista ESG, la qualità della governance e la trasparenza informativa sono elementi che influiranno sulla fiducia degli investitori e sulla qualità della concorrenza nel settore finanziario. L’evoluzione normativa attesa dovrà tradursi in misure applicative chiare e in controlli proporzionati, così da ridurre oneri burocratici senza indebolire la tutela del mercato.